Kledingwinkel verhuist 250 meter om lockdown te omzeilen

Om de lockdown in Nederland te omzeilen, verhuist kledingwinkel Dominique in Baarle-Nassau naar zo'n 250 meter verderop. Donderdag staat de winkel in Baarle-Hertog, op Belgisch grondgebied. "Nu kunnen we gebruik maken van ons unieke dorp."

Eigenaresse Sophieke en haar team hadden de klanten al gedag gezegd voor de komende vijf weken, maar een dag later maakte ze bekend de deuren voorlopig toch niet te hoeft te sluiten. "We hebben goed gekeken naar wat we nog wel kunnen doen voor onze klanten en daar kwam dit eigenlijke simpele idee uit. In Baarle-Hertog is een leegstaand winkelpand beschikbaar."

Rollend naar de Molenstraat

En dus rolden de kledingrekken woensdagmiddag de kasseien over richting België. ''Alle administratie is geregeld en we kunnen vrijdagochtend al opengaan", zegt Sophieke verheugd. Maar er is ook een kanttekening. Het is nog allerminst zeker wat de Belgen gaan beslissen over nieuwe maatregelen. Mogelijk volgen ook zij het strenge beleid van Duitsland en Nederland en gaan ook daar de winkels dicht.

"Daar zijn we natuurlijk bang voor. Van het ene op het andere moment kan het zomaar allemaal anders zijn. Als ondernemer wil je er toch alles aan doen om er voor de klanten en personeel te zijn. Als we vrijdag opengaan, kunnen we hopelijk in ieder geval twee dagen langer open zijn."

