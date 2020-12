Even voorstellen: de Brabantse deelnemers aan de Dakar Rally

De buggy van Kees Koolen in Saoedi-Arabië. vergroot

Het zijn er door de coronacrisis niet zoveel als gebruikelijk, maar er verschijnen op 2 januari toch nog vijf Brabantse teams aan de start van de 43e Dakar Rally. In Saoedi-Arabië vertegenwoordigen ze bijna twee weken lang onze provincie in elke discipline. Maak hier kennis met de coureurs uit Brabant.

"Een dagoverwinning zou zo maar kunnen."

Naam: Kees Koolen uit Bergeijk en Jurgen van den Goorbergh uit Breda

Discipline: buggy's

Klassering in 2020: 17e

"Kees en ik kunnen zowel rijden als navigeren en verder zijn we gewoon een goed team met veel ervaring. Voorafgaand aan de Dakar Rally zijn we met de buggy wereldkampioen Cross Country geworden. Dat was een goede shakedown en een mooie opsteker richting de Dakar Rally. De wagen voelt erg goed en ik denk dat we dicht bij de top 5 kunnen eindigen. Ook een dagoverwinning zou zo maar kunnen."

"We zijn dus laatst wereldkampioen geworden in Saoedi-Arabië en corona speelt gewoon niet zo in dat land. Dat is anders in dit deel van de wereld. Het is dan ook een vrij gesloten land, waar je sowieso al niet makkelijk binnenkomt. Wij moeten bij binnenkomst eerst 48 uur in quarantaine, we dragen mondkapjes en we worden constant getest."

Kees Koolen met navigator Jurgen van den Goorbergh. vergroot

"Van ons kun je vuurwerk verwachten."

Naam: Maurik van den Heuvel uit Boekel

Discipline: trucks

Klassering in 2020: geen, 10e in 2019

"Wij hebben een nieuwe truck gebouwd en gaan daarmee voor een klassering in de top 5. Er is een heel sterk deelnemersveld en we hebben dan ook weinig kans op een dagsucces. Maar ik heb in de Dakar Rally geleerd dat als je elke dag zevende wordt, je vijfde eindigt. Er is vertrouwen in de truck en in het team en ik verwacht een mooie en zware rally. Ik kijk er dan naar uit en hoop de Dakar-spirit weer te voelen. Van ons kun je vuurwerk verwachten."

De racetruck van Team Dakarspeed van Maurik van den Heuvel. vergroot

"Hoe taaier, hoe liever ik het heb."

Naam: Erik van Loon uit Eersel

Discipline: auto's

Klassering in 2020: 25e

"Ik heb mijn conditietest er net op zitten en die is nog nooit zo goed geweest. Dat is ook nodig, want de competitie is nog nooit zo groot geweest bij de auto's. Er doen 13 procent minder deelnemers mee aan de Dakar Rally, vooral de Nederlanders haken af, maar bij ons is de top breder dan ooit. We gaan weer voor een plek in de top 10 en als dat lukt, zou dat een hele goede prestatie zijn. Het wordt denk ik een hele mooie, bijzondere Dakar Rally. We krijgen van alles. Zand, stenen, langzaam en snel. Het wordt taaie kost. Maar hoe taaier, hoe liever ik het heb."

Erik van Loon in actie tijdens de Hail Baja in Saoedi-Arabië. vergroot

"Ik ben een Brabander, dus in het zand rijden is mijn sterkste kant."

Naam: Paul Spierings uit Sint Michielsgestel

Discipline: motoren

Klassering in 2020: 25e

"Ik hoop natuurlijk op meer, maar het belangrijkste blijft gewoon de finish halen. Dat is zo makkelijk nog niet en daar heb je ook het nodige geluk bij nodig. Maar ik kijk echt uit naar het zand, want ik begreep dat de etappes deze keer geweldig zijn. Ik ben een Brabander, dus in het zand rijden is ook mijn sterkste punt. Het spannendste zijn voor mij zijn de etappes met veel stenen, want het zijn soms net kinderkopjes waar je overheen moet. Maar ja, dat hoort er ook bij."

Paul Spierings kan hoger eindigen dan zijn 25e plaats in de laatste Dakar Rally. vergroot

"De crash van vorig jaar zit niet meer in mijn hoofd."

Naam: Olaf Harmsen uit Den Bosch

Discipline: motoren

Klassering in 2020: geen vanwege een crash

"Ik wil lekker rijden, maar vooral finishen. De crash van de afgelopen Dakar Rally zit niet meer in mijn hoofd. Of misschien wel een beetje, maar dan onbewust. Maar ik ben er in ieder geval wijzer van geworden. Ik rij nu voor mijn gevoel veel rustiger, besteed meer aandacht aan het navigeren en let gewoon beter op. Zaak is dat ik niet te vaak val, want dat kost veel energie. Dan rij ik maar wat onder mijn kunnen."

Olaf Harmsen gaat op voor zijn tweede Dakar Rally. vergroot

Ook navigator Wouter Rosegaar uit Zeeland is actief in de 43e Dakar Rally. Net als de geboren Brabander Gert-Jan van der Valk, maar die navigator is al vele jaren woonachtig in Gelderland. Beiden rijden in een buggy.

