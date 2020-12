Kunstenaar duwt drie meter hoge virusbal door centrum van Tilburg

De 34-jarige kunstenaar Tim Hobbelman uit Tilburg kuierde woensdagochtend met een drie meter hoge virusbal door de binnenstad. Dat deed hij niet om te demonstreren, maar om het gevaar van het coronavirus duidelijk te maken. "Ik wilde letterlijk de verantwoordelijkheid van het coronavirus dragen."

Het idee voor het kunstwerk ontstond aan het begin van de coronacrisis. "Toen we in de eerste lockdown terechtkwamen, wist ik zelf niet zo goed hoe ik mezelf voelde bij de situatie", vertelt Tim. "Ik wilde iets maken wat corona heel zichtbaar maakt. Dat werd een grote virusbal."

Veilig Het kunstwerk zou tentoongesteld worden tijdens een kunstfestival in april. Dat festival ging niet door en de bal belandde weer in zijn atelier. Toen de tweede, strengere lockdown inging, leek het Tim een ideaal moment zijn actie door te zetten. "Er zijn nu maar weinig mensen op straat, dus dat maakte het veilig."

De tocht begon op de Korte Heuvel en eindigde op een kruising in de Heuvelstraat. Dat is een klein stukje, maar de drie meter hoge bal weegt 120 kilo. Het was daarom behoorlijk zwaar om hem vooruit te krijgen. "Ik ben kapot, maar dat is helemaal niet erg. Het ging om de boodschap. Dit doet corona met mij en ik lijd daaronder. Letterlijk."