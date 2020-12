Adrie en Cis knipten jarenlang patiënten in Amphia, de lockdown maakt daar abrupt een einde aan

De salon in het Amphia Ziekenhuis in Breda. vergroot

Naast de artsen, chirurgen en zusters had het Amphia Ziekenhuis Langedijk tot voor kort ook twee andere belangrijke vakmensen. Adrie Nooren en Cis Marijnissen knipten jarenlang chronisch zieke mensen, patiënten die kaal werden vanwege chemokuren en ook overleden patiënten. De twee hebben veel meegemaakt en weten het belang van een goede knipbeurt.

Adrie Nooren is 76 jaar oud en heeft reuma. Desondanks knipte ze nog altijd even graag de patiënten van het Amphia Ziekenhius, in haar salon op de begane grond. Die kappersruimte zou halverwege volgend jaar al verdwijnen, maar de nieuwe lockdown maakt er nu een abrupt einde aan.

Zo’n 57 jaar knipte Adrie in verschillende ziekenhuizen in Breda, waarvan de laatste 27 jaar in het Amphia. “Dit werk is niet voor iedereen weggelegd. Je moet dit zeker niet doen als je nog jong bent”, legt de vakvrouw uit. “Het is namelijk van groot belang dat je geduldig bent. Patiënten zijn vaak verzwakt door hun ziekte of slecht ter been. Daar moet je de tijd voor nemen. Daarnaast maak je soms ook emotioneel heftige momenten mee.”

Adrie Nooren aan het werk (foto: Cis Marijnissen). vergroot

Toch zijn het meestal mooie en opbeurende verhalen die werden verteld tijdens het knippen. ‘’Je merkt dat zo’n knipbeurt veel doet met mensen. Voor patiënten die maanden achter elkaar in een ziekenhuisbed liggen, is dit een momentje van ontsnapping”, legt Cis Marijnissen uit, die nu ook met pensioen gaat. "Daarnaast geeft een fris nieuw kapsel ook een mentale boost. Wie blij is met hoe hij of zij eruit ziet, voelt zich sterker.”

"Als emoties hoog oplopen, moet je een pauze inlassen."

Cis heeft veel bewondering voor haar collega die al bijna zestig jaar in verschillende ziekenhuizen heeft geknipt. “Heel wat Bredanaren denken verheugd terug aan die momenten met Adrie.”

Moeilijk voor vrouwen

Maar naast die vele mooie momenten met patiënten, werd er ook veel gehuild in de kappersstoelen van het ziekenhuis. ‘’Zeker voor vrouwen kan het zwaar zijn als er haar uitvalt of helemaal afgeschoren moet worden”, vertelt Adrie. "Acceptatie dat het niet anders is, kun je niet afdwingen. Wanneer de emoties hoog oplopen, moet je een pauze inlassen of een andere dag inplannen.”

Geknipt in de kist

Die heftige momenten gaan Adrie niet in de koude kleren zitten. Ze heeft zelfs de haren geknipt van overledenen. "Dan stond er in een brief precies aangegeven hoe ze in de kist hun haar wilden dragen. Ze vonden het fijn dat ik dat nog een laatste keer deed in plaats van een uitvaartmaatschappij die er snel de kam in zet.”

De salon in de locatie aan de Langedijk bestaat plots niet meer na de persconferentie van premier Rutte maandagavond. En dat is zonde, volgens Adrie. "In de toekomst moeten kappers van buitenaf komen, die dan op de kamer knippen. Dan is er toch minder keuze. En ik heb meegemaakt dat mensen hun haar belangrijker zijn gaan vinden, met permanentjes, krullen en verven."

