Straatrover duwt hoogbejaarde vrouw in de bosjes en berooft haar

Archieffoto vergroot

Een 32-jarige man is dinsdag ingerekend door omstanders nadat hij een bejaarde vrouw beroofde op de Melsbroekstraat in Tilburg. De dief duwde de 88-jarige vrouw met rollator en al in de bosjes. Hij ging er met haar portemonnee vandoor.

Paul Ruiter Geschreven door

Toen de vrouw om hulp riep, zetten een aantal omstanders de achtervolging in. Ze wisten de dief aan te houden op de Statenlaan en droegen hem over aan de politie. Hij zit vast voor verder onderzoek.

Het bejaarde slachtoffer heeft haar portemonnee inclusief inhoud weer teruggekregen, laat de politie weten. De vrouw raakte niet gewond.

