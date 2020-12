Iets in je kerstpakket dat je niet lekker vindt? Mike zamelt het in en geeft het aan arme gezinnen

Kerstpakket vergroot

Veel mensen zullen het herkennen. Je krijgt een kerstpakket met toastjes, een kerststol en chocola, maar de helft belandt in de voorraadkast en een paar maanden later in de vuilnisbak. Zonde, dacht Mike Weerts uit Eindhoven, want iemand anders kan het misschien wel goed gebruiken. Hij is samen met de voedselbank een actie gestart om zulke kerstpakketten door te spelen aan Eindhovense gezinnen die onder de armoedegrens leven.

Het zat Mike, die acteur-producent is, al langer dwars dat veel eten uit kerstpakketten weg lijkt te worden gegooid. Ook zitten veel mensen volgens hem vaak niet op een levensmiddelenkerstpakket te wachten. En dat is dan weer zonde van de goede bedoelingen van de afzender.

Toen hij tien dagen binnen moest blijven omdat zijn vrouw besmet was met corona, kwam hij op het idee voor de actie genaamd Red je kerstpakket. "Om de zoveel tijd kwam er toen iemand van onze kennissen of vrienden aan de deur met iets lekkers", zegt hij bij Afslag Zuid op Omroep Brabant-radio.

"'Goh, wat fijn dat mensen aan ons denken', dachten we toen. De meeste mensen kopen met kerst allemaal lekkere luxe producten, maar er zijn gewoon zeshonderd huishoudens in Eindhoven die gebruik moeten maken van de voedselbank. Hoe mooi zou het zijn als we in deze tijd iets extra's kunnen doen voor die mensen die onder die armoedegrens leven?"

Zelf maken

Op 18 tot 21 december kunnen mensen in Strijp- S hun pakket komen inleveren. Mike hoopt er zeshonderd op te halen voor gezinnen in Eindhoven en nog eens zeshonderd voor families uit Best, Bladel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Aalst-Waalre, Bergeijk en Valkenswaard.

Hij kreeg er al veel reacties op. "Er zijn ook mensen die geen kerstpakket krijgen, maar vragen of ze er zelf een mogen maken en afgeven, omdat ze de actie zo leuk vinden", legt hij uit. "Natuurlijk! Da's net zo leuk."

Wie een pakket doneert, kan daar een persoonlijke boodschap bij doen, zoals een kerstwens. Zoiets kleins kan een hoop voor iemand betekenen, denkt Mike. "Dat iemand het gevoel krijgt dat er aan diegene wordt gedacht. Dat iemand wordt gezien. 'Ik zit er niet zo best voor, maar er zijn mensen die met mij meeleven.' Dat stapje extra, dat is volgens mij waar het om draait. Ik denk dat we zulke dingen elkaar in deze tijd moeten gunnen."

