Jack is met zijn fluitje en rode kaarten de vrolijkste boa van het land

“Dit werkt veel beter dan een echte boa, die continu loopt te zeuren.” Het is een messcherpe analyse van een bezoeker van de weekmarkt in Waalwijk. Op die wekelijkse markt loopt in coronatijd boa Jack rond. "Ik ben Peter van de anderhalve meter", laat de enthousiaste (speciale) boa luidkeels aan de bezoekers van de markt weten. Zijn taak? Iedereen aanspreken die zich niet houdt aan de coronamaatregelen. "Ik heb ook een rode kaart op zak."

Iedereen in Waalwijk kent boa Jack inmiddels. De afkorting boa betekent in Waalwijk overigens net iets anders dan in de rest van Nederland. "De boa staat hier op de markt voor Bijzonder Oplettende Artiest", aldus marktmeester Liesbeth de Bruijn. "En we zijn heel blij met hem, hij doet het heel goed. Onze boa roept geen agressie op. Mensen luisteren echt naar hem."

Op de markt klinkt in de verte het schrille fluitje van boa Jack, het signaal dat iemand zich niet heeft gehouden aan de coronaregels. Wat volgt is dan een vermaning, maar wel een waarschuwing op een ludieke toon. En voor wie niet wil luisteren is er ook, als laatste waarschuwing, een rode kaart.

In de video zie je hoe Jack marktbezoekers op een ludieke manier maant om zich aan de coronaregels te houden:

