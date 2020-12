Voetbalsters PSV klaar in Champions League na tweede nederlaag tegen Barcelona

Joëlle Smits (foto: OrangePictures). vergroot

De voetbalsters van PSV zijn uitgeschakeld in de Champions League. Het elftal van trainer Rick de Rooij verloor woensdag in de eerste ronde met 4-1 bij FC Barcelona. Een week geleden ging PSV in Eindhoven met dezelfde cijfers onderuit.

Oranje-international Lieke Martens maakte twee doelpunten voor Barcelona. De overige treffers van de Spaanse club kwamen op naam van de Noorse Caroline Hansen. Joëlle Smits redde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de eer voor PSV. De aanvalster had vorige week ook al gescoord.

Het was voor PSV het debuut in de Champions League. FC Barcelona was in 2019 nog finalist.

