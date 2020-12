PSV wint 'vechtwedstrijd' van De Graafschap door wereldgoal Donyell Malen en bekert ronde verder

Mario Götze in duel met een speler van De Graafschap (foto: OrangePictures). vergroot

PSV is door een magere 1-2 zege op De Graafschap door in de beker. De Eindhovenaren moesten in een echte vechtwedstrijd uit een ander vaatje tappen en moesten knokken voor elke bal. Donyell Malen maakte het verschil met een wereldgoal. Welke 4 zaken vielen er verder op?

1. Vechtlust

PSV heeft woensdagavond laten zien dat het ook kan vechten in een wedstrijd. De Graafschap – PSV was een typische bekerwedstrijd, waarin voor elke bal en elke meter gevochten werd. Zeker na de 0-1 van PSV, konden de Eindhovenaren niet uit de duels blijven. Tegenstander De Graafschap speelde op een dusdanig fysieke wijze, dat PSV zelf niet kon achterblijven. En dat deden ze ook niet. Verschillende keren moesten de aanvallers, Malen, Gakpo, Ihattaren en Götze ook het vuile werk opknappen en daar liepen ze niet voor weg. Schmidt zal blij zijn met de vechtlust van zijn team. Als het voetballend niet lukt, kan dat fungeren als back-up.

Punt van kritiek is wel dat PSV ook vanavond weer niet een wedstrijd 'dood' kon maken. De Graafschap bleef de gehele wedstrijd hoop houden op een stunt. En ook al speelde de Keuken Kampioen Divisie-club defensief en fysiek: een club als PSV moet hier gemakkelijker en ruimer winnen dan woensdagavond werd gedaan.

PSV-spelers Viergever en Dumfries en trainer Schmidt reageren op de bekeroverwinning: 'Hebben laten zien dat we de beker serieus nemen'

2. Geduld

56 minuten lang speelde PSV tegen de blauw-witte muur die De Graafschap had gemetseld. De trainer van de Doetinchemers had vijf man achterin gezet, om vooral het gevaar van de vleugels van PSV (Dumfries en Max) op te vangen. En die tactiek lukte aardig in het begin, want PSV had moeite om het gaatje te vinden en kon niet over de vleugels heen om vanuit daar gevaarlijk te kunnen worden.

Belangrijk in dit soort wedstrijden waarin de tegenstander zich ingraaft, is dat PSV het geduld moet bewaren. En dat deed de ploeg van trainer Roger Schmidt goed. PSV had weliswaar uiteindelijk een penalty nodig om de ban te breken, maar de Eindhovenaren gingen ook in die fase daarvoor ogenschijnlijk rustig en geduldig op zoek naar de openingstreffer.

3. Wereldgoal Malen

Het was ook na de 0-1 nog lang spannend op de Vijverberg. Het lukte PSV maar niet om meer afstand te nemen van De Graafschap en de thuisploeg maakte zich op voor een spannend slot. Maar Donyell Malen bedacht anders. De spits van PSV zorgde na 84 minuten met een fabuleuze goal voor de beslissing in dit bekerduel. Malen zag de keeper iets voor zijn goal staan en besloot vanaf 25 meter eens uit te halen. De bal belandde prachtig over de keeper de kruising in. Een wereldgoal van de talentvolle PSV-spits.

Bekijk hieronder de goal van Donyell Malen:

4. Weer eens bekersucces?

Zo ver is het natuurlijk nog niet, maar door de overwinning in Doetinchem blijft PSV dus -naast de titelrace en de Europa League- ook in het bekertoernooi actief. PSV wil dit seizoen weer eens presteren in het bekertoernooi, zo vertelde Schmidt voorafgaand aan het duel met De Graafschap. Het is alweer een tijdje geleden dat de Eindhovense club successen boekte in de beker. In het seizoen 2011-2012 won PSV voor het laatst de ‘dennenappel’, een jaar later was PSV verliezend finalist. Maar sindsdien hebben de Eindhovenaren geen noemenswaardige successen meer geboekt in het bekertoernooi.

