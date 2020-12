Coronanieuws: 1901 nieuwe Brabantse besmettingen, 8 januari eerste inenting

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

in dit liveblog hielden we je donderdag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

1901 nieuwe besmettingen in Brabant.

De afgelopen week raakten in Brabant 8821 mensen besmet met het coronavirus, landelijk 58.412.

In Brabant werden woensdag maar liefst 1917 nieuwe besmettingen gemeld.

In Brabant liggen donderdag 357 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 14 meer dan gisteren.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

22.3 - Dit liveblog is gesloten.

21.31 - Kamer wil onderzoek naar stemmen in de buitenlucht

Het kabinet moet onderzoeken of er bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer ook in de buitenlucht gestemd kan worden. Een motie van die strekking van de Partij voor de Dieren kreeg donderdag unanieme steun in de Tweede Kamer. Volgens de Kamer is de kans op besmetting met het coronavirus in de buitenlucht kleiner dan in binnenruimtes.

Het kabinet onderzoekt momenteel al of drive-through stembureaus mogelijk zijn bij de verkiezingen in maart. Omdat er op drie dagen gestemd kan worden, wil de Kamer ook dat tussentijdse exitpolls zoveel mogelijk worden beperkt. Zo moet beïnvloeding worden voorkomen. Het kabinet moet hierover afspraken maken met de opiniepeilers. Een motie hierover van DENK kreeg een meerderheid.

20.36 - Voltallige Kamer wil sneltesten op mbo, hbo en universiteit

De hele Tweede Kamer wil sneltestlocaties op het mbo, hbo en de universiteit. Zo kunnen docenten en studenten vaak een test krijgen en is er meer onderwijs op locatie mogelijk. Alle partijen stemden voor dit voorstel van Jesse Klaver (GroenLinks) en Rob Jetten (D66).

Ze wijzen op de meer dan een miljoen studenten die nu vooral afstandsonderwijs volgen door corona. Het openen van collegezalen en praktijklokalen levert 'een cruciale bijdrage' aan de kwaliteit van de lessen, aldus Klaver en Jetten. Meerdere instellingen hebben al aangegeven meer fysiek onderwijs te kunnen geven als ze sneltesten kunnen gebruiken.

Eerder werd al besloten sneltesten in te zetten bij de voordeur van basis- en middelbare scholen. Onderwijsminister Arie Slob wilde daar een proef mee starten zodra de testen beschikbaar zijn, maar dat gaat de Kamer niet snel genoeg: een motie om deze testen na goedkeuring direct in te zetten op scholen, werd door bijna alle partijen gesteund.

19.20 - Pfizer: levering vaccins geen probleem

Vaccinontwikkelaar Pfizer zegt dat de levering van 500.000 doses van het coronavaccin nog voor het einde van het jaar geen probleem is. Het kabinet maakte donderdagavond bekend dat die eerste partij vaccins naar verwachting nog in 2020 geleverd wordt, waarna vanaf 8 januari volgend jaar wordt ingeënt. De levering wordt verwacht kort na het besluit van de Europese Commissie over de toelating van het vaccin.

Eerder op de middag meldde Pfizer dat het bedrijf eerst een kleinere levering van 10.000 doses aan Nederland doet. "Wanneer het inenten begint, is aan het kabinet", stelt een woordvoerder van Pfizer. Of dat betekent dat die snelle levering van 10.000 doses samengevoegd wordt met de grotere levering van 500.000 doses, kan hij niet zeggen.

"In theorie zou het kunnen dat we morgen een telefoontje krijgen met de vraag die twee leveringen samen te voegen."

18.07 - Bij goedkeuring vaccin op 8 januari eerste inenting in Nederland

De eerste vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland vindt plaats op 8 januari, mits het Europees geneesmiddelenbureau EMA het vaccin van Pfizer en BioNTech volgende week goedkeurt. Dat meldt zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is dit de snelst haalbare planning van de GGD en het RIVM, die zorgvuldig, veilig en verantwoord is. "Uiteindelijk is een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad ons doel." De Kamer drong aan op meer informatie van de minister en wil zo snel mogelijk met hem debatteren. Het is nog niet duidelijk of dit donderdagavond, de laatste Kamerdag voor het reces, nog gaat gebeuren.

Vanaf 4 januari wordt de eerste groep uitgenodigd met een oproep. Het gaat om medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging. Uiterlijk maandag 11 januari zal de GGD op drie locaties gaan vaccineren. Dat is op 18 januari uitgebreid naar 25 centrale locaties. Mensen krijgen twee prikken met een tussenperiode van drie weken.

16.59 Pfizer: bij goedkeuring vaccin snel kleine voorraad Nederland

Als het vaccin tegen corona van Pfizer maandag wordt goedgekeurd, heeft de farmaceut nog voor het eind van het jaar een kleine voorraad voor ons land beschikbaar. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf gezegd. Het zou om een voorraad van 10.000 vaccins kunnen gaan, net als in België.

Wanneer de eerste prikken kunnen worden gegeven, is niet aan Pfizer om in te schatten. Wel is volgens Pfizer bij de Nederlandse verantwoordelijke partijen inmiddels bekend wat de mogelijkheden voor levering zijn. De levering staat of valt echter met de goedkeuring en daar wordt op gewacht.

Het coronavaccin dat het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech samen hebben gemaakt, wordt maandag naar verwachting goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam geeft een zwaarwegend advies, waarna de Europese Commissie een besluit neemt. Bij goedkeuring is dit het eerste vaccin tegen het virus dat in de EU mag worden gebruikt.

16.24 - Zorgverleners vinden tijdstip inenten niet het belangrijkste

De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso maakt zich geen grote zorgen over de precieze datum waarop Nederland begint met vaccineren. "Het is fijn als dat snel kan, maar zorgvuldigheid is het belangrijkst", aldus een woordvoerster.

Ook zorgbond NU'91 maakt zich drukker over andere zaken, zoals zorgmedewerkers die zich niet willen laten inenten, zegt een woordvoerster van de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. "Artsen kunnen zich vanaf de goedkeuring van het vaccin door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaan buigen over de precieze werking en bijwerkingen", aldus de woordvoerster van Verenso.

"Het is belangrijk dat zij zich goed informeren, omdat ze straks ook een voorlichtende rol hebben richting hun patiënten." Ze kan zich wel voorstellen dat het voor ouderen vervelend kan zijn dat nog niet duidelijk is wanneer precies begonnen kan worden met vaccineren.

"Natuurlijk willen wij dat het zo snel mogelijk gebeurt, maar zorg dat als je het doet dat je het goed doet", zegt ook een woordvoerster van NU'91. "En als er dan een paar weken extra voor nodig zijn en we weten dan dat het op een veilige en verantwoorde manier gebeurt, dan maken die paar weken ook niet uit."

15.26 - 1901 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn maar liefst 1901 nieuwe besmettingen geteld. Dat zijn er bijna evenveel als gisteren. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

14.55 - Eredoctoraat voor RIVM-baas Jaap van Dissel

De Universiteit Maastricht kent een eredoctoraat toe aan Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM en hoogleraar inwendige geneeskunde aan de Universiteit Leiden.

Van Dissel ontvangt het eredoctoraat "vanwege het combineren van wetenschappelijk werk met een maatschappelijke rol. En dat op een thema van groot gewicht in een woelige tijd", aldus de universiteit verwijzend naar de coronacrisis.

14.46 - ANVR: hopelijk kan er door vaccin in zomer weer worden gereisd

Reisorganisatie ANVR hoopt dat het vaccineren in Nederland spoedig verloopt, en dat er dit voorjaar, en in ieder geval in de zomer weer gereisd kan worden. "We hopen dat we zo snel mogelijk en verantwoord weer met reizen kunnen starten", aldus een woordvoerder.

Tegelijkertijd vindt de organisatie dat enkel gezondheidsinstellingen zich moeten bezighouden met het vaccineren, en dat dat zorgvuldig moet gebeuren. "Of Nederland nou een week eerder of later begint, maakt geen groot verschil. Het gaat nog wel even duren voordat er 17 miljoen mensen zijn ingeënt."

14.14 - Briefstemmen voor Tweede Kamer kan alleen voor 70-plussers

Stemmen per post bij de komende Tweede Kamerverkiezingen blijft voorbehouden aan mensen van 70 jaar en ouder. Verschillende partijen in de Tweede Kamer zouden die mogelijkheid ook graag bieden aan jongeren die door een kwetsbare gezondheid liever niet naar het stemlokaal gaan, maar volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is dat niet uitvoerbaar en niet wenselijk.

Van 70-plussers staat volgens Ollongren wel vast dat zij meer risico lopen ernstig ziek te worden door het coronavirus. Die groep is daarnaast makkelijk af te bakenen, zegt zij. "Je bent zeventig of niet, dat is heel duidelijk."

13.50 - Motor- en bromfietsrijlessen mogen toch doorgaan tijdens lockdown

Rijinstructeurs mogen motor- en bromfietsrijlessen blijven geven tijdens de strenge lockdown tot 19 januari. Dit heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten. "De lessen kunnen doorgaan omdat ze buiten plaatsvinden en mensen niet in elkaars nabijheid komen", laat een woordvoerder weten.

De 1,5 meter afstand kan voldoende worden bewaard en bovendien dragen zowel instructeur als leerling een helm en speciale kleding, is de overweging. Het CBR blijft echter wel gesloten, dus praktijk- en theorie-examens afleggen, is voor deze kandidaten tot en met 19 januari niet mogelijk.

13.00 - Brabantse varkenshouders sturen kerstkaarten naar eenzame ouderen

Volgens ouderenorganisaties verwacht 42 procent van alle ouderen dit jaar met de kerst alleen te zijn vanwege alle coronamaatregelen. Brabantse varkenshouders vinden dat niemand kerst alleen zou moeten vieren. Daarom sturen varkenshouders dit jaar massaal handgeschreven en zelf geknutselde kerstkaarten naar ouderen.

vergroot

12.40 - Leerlingen Sprongcollege donderdag toch naar school

Leerlingen van het Sprongcollege in Deurne moesten vanochtend naar school. Dit terwijl de scholen eigenlijk dicht zijn. Er stond echter een kluisjescontrole gepland. De politie vond niks.

12.25 - Brussel: EU begint 27, 28 en 29 december met inenten

Het inenten met het coronavaccin begint in de hele Europese Unie op 27, 28 en 29 december. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. "We beschermen onze burgers samen", twittert ze.

Het ministerie van Volksgezondheid wil nog niet zeggen of Nederland de EU-vaccinatiestart van eind december aanhoudt. Duidelijkheid hierover komt volgens het ministerie volgende week.

11.55 - Armoedefonds verstrekt 'winterpakketten' aan ouderen

Stichting Armoedefonds in Rosmalen is een actie begonnen om ouderen te helpen die in armoede leven. Deze winter worden via 101 lokale hulporganisaties 'winterpakketten' verstrekt aan 5000 ouderen. Veel ouderen hebben het zwaar, mede door de coronacrisis en de nieuwe lockdown, aldus het Armoedefonds.

In de pakketten voor de ouderen zit onder meer een boodschappentegoed, antibacteriële handgel en een mondkapje. Ze worden uitgedeeld door vrijwilligers.

11.45 - 'Meer zorgen over vaccinatieweigeraars dan tijdstip inenten'

Zorgbond NU'91 maakt zich drukker over zorgmedewerkers die zich niet willen laten inenten dan het precieze tijdstip dat Nederland begint met vaccineren, zegt een woordvoerder van de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden.

"Natuurlijk willen wij dat het zo snel mogelijk gebeurt, maar zorg dat als je het doet dat je het goed doet. En als er dan een paar weken extra voor nodig zijn en we weten dan dat het op een veilige en verantwoorde manier gebeurt, dan maken die paar weken ook niet uit."

11.15 - 357 coronapatiënten in ziekenhuizen Brabant

In Brabant zijn donderdag vijftig nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Daarmee komt het totaal aantal patiënten in Brabantse ziekenhuizen op 357, veertien meer dan woensdag. Zeven mensen overleden de afgelopen 24 uur aan de gevolgen van corona, zo meldt het Netwerk Acute Zorg Brabant donderdag.

11.10 - Lawaaiprotest Viruswaarheid tegenover Tweede Kamer

Zo'n honderd demonstranten van de groep Viruswaarheid staan donderdagochtend tegenover de Tweede Kamer lawaai te maken met fluitjes, potten en pannen. Ze willen dat 'het regime' aftreedt en zich moet verantwoorden voor 'een tribunaal', aldus Viruswaarheid-voorman Willem Engel.

Maandagavond was er langs de Hofvijver ook een lawaaiprotest toen premier Mark Rutte in zijn toespraak de lockdown aankondigde. Bij deze actie was Viruswaarheid volgens Engel niet betrokken. De demonstratie van donderdag was niet aangekondigd.

11.00 - Doek valt voor gay-club PallaZ in Eindhoven.

Gay-club PallaZ in Eindhoven wacht het einde van de coronamaatregelen waardoor de club dicht moet blijven niet af. De club sluit definitief zijn deuren. De PallaZ opende op 10 juni 2004 voor het eerst zijn deuren.

10.00 - 'Restez chez soi, bleib zuhause, blijf thuis', roepen Rutte en zijn collega's op

In een gezamenlijke videoboodschap op sociale media roepen de regeringsleiders van Nederland, België en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hun burgers op de komende weken thuis te blijven. "Als goede buren moeten we solidair zijn", zegt premier Mark Rutte.

Samen met de Belgische premier Alexander De Croo en minister-president Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen roept Rutte op alleen voor noodzakelijke reizen de grens over te gaan. "De realiteit is nu dat niet alleen wij de grens oversteken, maar het virus ook", aldus Rutte.

08.55 - CDA wil dat kerkklokken het nieuwe jaar inluiden

Het CDA roept alle kerken in Nederland op het nieuwe jaar in te luiden door de kerkklokken te laten luiden om middernacht in de oudejaarsnacht. In een filmpje op sociale media doet Kamerlid Chris van Dam deze oproep, onder de hashtag #nietalleen.

De klokken moeten volgens het CDA niet alleen luiden als subtiel alternatief voor het vuurwerk dat dit jaar niet mag worden afgestoken, maar ook als teken van verbondenheid tussen al die Nederlanders in deze moeilijke tijd.

08.55 - Het is nauwelijks rustiger op de weg sinds de lockdown

Het is nauwelijks rustiger op de weg sinds premier Rutte afgelopen maandag de verscherpte coronamaatregelen aankondigde. Op dinsdag reden er zo'n 18 procent minder auto's op de weg dan vóór de coronacrisis. Eerder deze maand was dat zo'n 15 procent. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens.

In Utrecht en Noord-Holland is de verkeersdrukte het meest afgenomen: twintig procent minder dan begin maart.

Het aantal verkeersbewegingen daalde rap als gevolg van de eerste coronamaatregelen halverwege maart. Mensen gingen minder vaak op pad en bleven meer in hun eigen buurt. Eind maart was de verkeersdrukte zo'n 60 procent ten opzichte het begin van die maand. Dat betekent dat er 40 procent minder auto's op de weg reden. In de zomer, toen het aantal besmettingen laag was, was het aantal auto's op de snelwegen weer op het normale niveau, om vervolgens weer geleidelijk aan te dalen.

08.20 - 'Een derde van de Nederlanders heeft spijt van kleine spaarpot'

Ruim een derde van de Nederlanders heeft, met de kennis van nu, spijt dat het de afgelopen jaren niet meer geld achter de hand heeft gehouden om op terug te vallen bij onverwachte gebeurtenissen. Dat meldt platform Wijzer in geldzaken op basis van een onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders.

Bij jongeren tot en met 34 jaar zegt meer dan de helft liever meer te hebben gespaard om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Als werkloosheid en faillissementen volgend jaar oplopen, denkt 22 procent van de Nederlanders die nu nog een baan of eigen zaak heeft daar financieel slecht op voorbereid te zijn.

07.50 - Dierenrijk in Mierlo steunt de voedselbank

Dierenrijk in Mierlo geeft het eten en drinken dat het park voorlopig niet kan verkopen omdat het dicht moet blijven voor bezoekers aan de lokale voedselbanken. "Wij dragen iedereen de komende tijd een warm hart toe en hopen dat dit extra drinken en eten goed terechtkomt", schrijft het park op Facebook.

07.12 - Werkloosheid weer afgenomen

De werkloosheid in Nederland is in november opnieuw afgenomen. In totaal zaten er vorige maand 378.000 mensen zonder werk, wat neerkomt op 4 procent van de beroepsbevolking, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook bij uitkeringsinstantie UWV werd het iets rustiger.

In oktober bedroeg de werkloosheid nog 4,3 procent, wat ook al een daling was ten opzichte van de maand ervoor. Toen waren 406.000 mensen werkloos. Van maart tot en met augustus was de werkloosheid juist flink gestegen door de eerste golf van de coronapandemie, van 273.000 naar 426.000.

07.04 - Tabakswinkels willen volledige assortiment kunnen verkopen

Bij ondernemers van tabaks- en gemakswinkels bestaat onduidelijkheid over de nieuwe coronaregels. De zaken die open zijn, mogen momenteel niet hun volledige assortiment verkopen. Om dat te veranderen stuurt branchevereniging NSO Retail een brandbrief aan minister Grapperhaus (Handhaving), meldt RTL Nieuws.

Alleen tabaks- en gemakswinkels met afhaalpunten voor pakketjes mogen nu nog open blijven. Ook postzegels mogen worden verkocht, maar als klanten in dezelfde winkel bijvoorbeeld een krant, ansichtkaart of Staatslot willen kopen, moeten winkeliers dat weigeren. Volgens NSO Retail is die situatie niet houdbaar.

06.09 - Horeca houdt nog jaren last van crisis

De horeca heeft nog jaren last van de naweeën van de coronacrisis. Dit jaar zal de sector zijn omzet met 40 procent zien dalen in vergelijking met een jaar eerder. Voor volgend jaar is de situatie iets rooskleuriger, maar de omzet zal dan nog altijd 20 procent lager zijn dan in 2019. Door het langdurige verlies aan inkomsten en het onzekere perspectief zal het aantal bedrijfsbeëindigingen en faillissementen volgend jaar flink stijgen.

Dat voorspelt het Economisch Bureau van ING in een rapport over de sector.

06.07 - Uitstel van betaling voor ondernemers

Ondernemers die in de problemen zijn geraakt door de coronacrisis, kunnen vanaf donderdag uitstel van betaling vragen zodat ze een dreigend faillissement kunnen afwenden. De tijdelijke regeling is opgenomen in de Tijdelijke wet Covid-19. Daarmee kunnen ondernemers zich beter verweren tegen schuldeisers.

De ondernemer kan bij de rechter om betalingsuitstel verzoeken als het faillissement wordt aangevraagd of als een schuldeiser beslag- of executiemaatregelen wil nemen waardoor het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt. De rechter kan de onderneming uitstel van betaling verlenen voor deze schuldeisers, waardoor het bedrijf meer tijd heeft om de tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.

06.06 - Voedselbank redt het zonder steun

Het kabinet kent sinds de coronacrisis miljoenen euro's toe aan voedselbanken. Dat blijkt tot nu toe niet nodig, maar subsidies blijven komen, schrijft Trouw. Van de miljoenen euro's subsidie die de overheid sinds het uitbreken van de coronacrisis aan de voedselbanken toekende, is nog geen cent uitgegeven.

De eerste 4 miljoen die dit voorjaar beschikbaar is gesteld, was bedoeld als noodsteun tijdens corona: voedselbanken verwachtten tekorten, terwijl de vraag naar voedselhulp tijdens de pandemie toenam. Ook zouden sommige locaties moeten sluiten. Maar Voedselbanken Nederland, een vereniging van ruim 170 voedselbanken en wekelijks 100.000 klanten, bleek het ook tijdens corona zonder rijkssubsidie prima te kunnen rooien.

05.59 - GGD-systemen nog niet klaar voor vaccinaties

Nederlanders kunnen dit jaar nog niet worden ingeënt, omdat de ICT-systemen van de GGD er nog niet klaar voor zijn, schrijft het AD. De VS en Engeland zetten al enkele dagen na goedkeuring de eerste prik en Duitsland wil ook nog dit jaar starten met inenten, maar hier gaat dat na de mogelijke goedkeuring op 21 december zeker nog twee weken duren.

Duitsland wil dit jaar nog starten met vaccineren. De eerste Britse kreeg al op 8 december een vaccinatie en in het Verenigd Koninkrijk hebben inmiddels bijna 140.000 mensen een prik gehad. Coronaminister Hugo de Jonge is liever zorgvuldig dan rap. "Er wordt 24/7 gewerkt, maar vaccinaties staan of vallen uiteindelijk niet bij een week eerder beginnen, wel bij een zorgvuldig en veilig verloop. Zorgvuldigheid levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de vaccinatiebereidheid."

05.57 - MBO'ers gaan helpen bij verkiezingen

MBO'ers gaan tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen aan de slag op het stembureau. Dat meldt de MBO Raad aan De Telegraaf. De mbo-studenten gaan helpen omdat er door de coronacrisis extra stembureauleden nodig zijn.

De jongeren gaan op 17 maart bijvoorbeeld aan het werk als facilitair medewerker of beveiliger. Ook zullen studenten helpen met het tellen van stemmen en het opbouwen van stemlocaties. Naar schatting zullen er duizenden mbo'ers actief zijn om de verkiezingen in goede banen te leiden.

05.55 - Meer geld naar provincie en gemeenten

Het kabinet trekt nog eens honderden miljoenen euro uit voor gemeenten, provincies en waterschappen om ze langer financieel te ondersteunen in de coronacrisis. De overheden lopen veel inkomsten mis maar maken wel veel extra kosten in verband met corona. Eerder dit jaar kwam er al een bedrag vrij van ruim 1,5 miljard.

Omdat de crisis langer duurt en nog strengere maatregelen zijn ingevoerd, reserveert minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) meer geld.

05.54 - Joe Biden laat zich in het openbaar vaccineren

De aanstaande president van de Verenigde Staten, Joe Biden, wordt naar verwachting volgende week gevaccineerd tegen het coronavirus, meldt nieuwszender CNN. Biden is van plan zichzelf in het openbaar te laten inenten tegen het dodelijke longvirus.

"Ik wil niet voor de troepen uit lopen, maar ik wil er zeker van zijn dat we het Amerikaanse volk laten zien dat het veilig is om het vaccin te nemen", zei Biden woensdag tegen verslaggevers in zijn thuisstad Wilmington.

05.52 - Allergische reactie op vaccin

In de Amerikaanse staat Alaska heeft een zorgmedewerker een ernstige allergische reactie gekregen nadat zij het coronavaccin van Pfizer kreeg toegediend. Volgens The New York Times, dat zich baseert op drie anonieme bronnen, had de zorgmedewerker geen voorgeschiedenis van allergische reacties op geneesmiddelen. Wel is onduidelijk of zij andere allergieën had. Ze zou weer in orde zijn, melden media. Pfizer onderzoekt het geval, samen met de lokale autoriteiten.

De allergische reactie was vergelijkbaar met die van twee Britten die vorige week het vaccin kregen toegediend. Beiden zijn inmiddels hersteld. Zij hadden in het verleden wel last van allergieën, waaronder een ei-allergie.

05.50 - TUI schrapt vakantievluchten

Reisorganisatie TUI annuleert alle wintervluchten naar de zon tot half maart. Ook alle sneeuwvakanties zijn geschrapt. Dat heeft de reisorganisatie woensdag besloten na een hele dag beraad op topniveau, meldt De Telegraaf. Ook andere maatschappijen schrappen vluchten. Het gaat zowel om toeristenvluchten naar de Canarische Eilanden als naar de Antillen. Die zijn met ingang van donderdag van geel (vakanties toegestaan) in oranje (geen pleziertripjes) veranderd om het coronavirus in Nederland sneller onder controle te krijgen.

