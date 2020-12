Jonge fietser knalt al append op politieauto

Een jonge fietser is dinsdag hard met zijn neus op de feiten gedrukt. Al append reed hij op de fiets van zijn moeder op een politieauto en vloog met zijn hoofd door de achterruit. Hij had meteen door dat hij fout zat: ‘Nu snap ik waarom jullie daarvoor bekeuren.’

Dinsdag hield de politie een controle in de gemeente Gemert-Bakel. Er werd zowel in uniform als in burger gecontroleerd op vuurwerk, verlichting en het naleven van de coronamaatregelen.