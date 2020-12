Brabant heeft gekozen: dit is de Brabander van het Jaar 2020

Wachten op privacy instellingen... Petra de Jager uit Zevenbergen is de Brabander van het Jaar 2020 Volgende Vorige vergroot 1/2 De bekendmaking van de Brabander van het Jaar 2020

Petra de Jager uit Zevenbergen is de Brabander van het Jaar 2020. Petra laat de wens van haar overleden dochter Prisca uitkomen door ieder jaar met kerst boodschappenpakketten uit te delen aan mensen die nauwelijks iets te besteden hebben. Petra is vereerd dat zij de meeste stemmen heeft gekregen. "Ik weet zeker dat Prisca heel trots vanaf haar wolkje naar beneden kijkt."

Prisca was pas 17 toen ze samen met haar vader Remco om het leven kwam bij een motorongeluk. Twee maanden daarvoor had ze tegen haar moeder gezegd dat als ze later een baan had, ze met kerst iets goeds wilde gaan doen voor mensen die het moeilijk hebben.

Petra: "Zover is het helaas nooit gekomen. Dus besloot ik namens haar rond de kerstdagen boodschappenpakketten uit te gaan delen. De Prisca Christmas Actie. Dat was haar wens. Zo jammer dat ze het zelf niet waar heeft kunnen maken."

"Prisca verdient de eer en de credits."

Het moment dat op een groot scherm wordt onthuld dat Petra de Brabander van het jaar 2020 is, barst ze in tranen uit. Petra slaat haar hand voor haar mond en kijkt naar boven.

Een beetje bekomen van de schrik en met een glas champagne in haar hand legt ze stralend uit: "Ik voer het alleen maar uit omdat zij het zelf niet meer kan, maar het is de wens van Prisca. Zij verdient de eer en de credits. Wauw, dit had ik echt niet verwacht."

"Ik weet dat Prisca hartstikke trots meekijkt. En dat ze heel gelukkig is dat we dit ieder jaar doen voor de minima. Het is zo jammer dat ze het zelf niet heeft kunnen doen. Maar ik weet zeker dat ze heel trots op haar wolkje naar beneden kijkt nu."

"Sommige mensen eten anders boterhammen als kerstdiner. Hoe triest is dat?"

Hoewel ze het zelf niet breed heeft, betaalt Petra alle boodschappen voor de Prisca Christmas Actie uit eigen zak. Ieder jaar spaart ze zo'n 800 tot 1000 euro. Daarvan gaat ze in december boodschappen kopen voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen. "Bijvoorbeeld een gourmetschotel. Sommige mensen eten anders boterhammen als kerstdiner. Hoe triest is dat?"

In 2015 deelde Petra de pakketten voor het eerst uit namens Prisca. Ieder jaar komen er meer gezinnen bij. Petra glundert: "Ik heb het nu al vijf jaar op rij gedaan. Vorig jaar heb ik maar liefst 43 gezinnen een mooie kerst kunnen geven. En dit jaar gaan we voor de honderd."

Niet alleen Petra, maar ook alle zorgmedewerkers werden in het zonnetje gezet. Christel de Laat maakte voor de lockdown een eretocht langs alle Brabantse ziekenhuizen en verschillende zorgcentra om hen te bedanken voor hun inzet en harde werk dit jaar. Gewapend met een taart en een prachtig beeldje in de vorm van een hart bedankte ze de verzorgers, verplegers en artsen op geheel eigen wijze.

