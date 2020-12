Marianne vond een identiteitskaart uit de oorlog en zoekt nu de familie van de vrouw

Wie is familie van mevrouw Vermeeren? vergroot

Marianne Theunissen (50) uit Breda deed begin december een bijzondere vondst. Tussen de spullen van haar pas overleden vader vond ze een persoonsbewijs van een vrouw. En de vraag was natuurlijk: hoe belandde zo’n bijzonder document van een onbekende vrouw tussen de spullen van haar vader?

Het persoonsbewijs was een identiteitskaart die op aandringen van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd. In april 1941 kregen alle Nederlanders van vijftien jaar en ouder verplicht zo’n persoonsbewijs.

De identiteitskaart die Marianne vond, was van een vrouw. Ze heet Wilhelmina Isabella Moonen en aan de data op het document kun je zien dat ze op 28 juni 1944 van Delft naar Montenspark 6 in Breda. In de jaren daarna verhuisde ze nog naar de Baronielaan, de Vredenburchsingel, de Torenstraat en de Markkade.

Het persoonsbewijs van toen nog Wilhelmina Moonen. vergroot

Marianne had geen idee wie de vrouw was en ging op onderzoek uit. Op internet is te vinden dat ze in de jaren vijftig trouwde met Gerardus Johannes Wouter Vermeeren en dat werd ook haar achternaam.

Na een uitgebreide speurtocht kwam Marianne erachter: “Ik zat met m’n zus te praten en te bedenken hoe m’n vader aan zo’n persoonsbewijs kwam. Toen kwam m’n zus met de oplossing. Onze moeder werkte voor de Zonnebloem in Breda en heeft jaren voor haar gezorgd. Die twee hadden een speciale band en we hebben ook wel wat spullen van haar geërfd in 1996 toen ze overleed. Daar zal dit persoonsbewijs ook bij hebben gezeten, vermoed ik.”

De moeder van Marianne en Marianne zelf. vergroot

Marianne Theunissen wil het persoonsbewijs graag aan de familie van mevrouw Vermeeren, zoals ze haar noemde, teruggeven. “Ik weet dat ze geen kinderen had, maar misschien is er andere familie die dit persoonsbewijs graag wil hebben. Het is toch een bijzonder document.”

Heb je meer informatie over de familie van mevrouw Vermeeren of ben je zelf familie? Stuur dan een mail naar Omroep Brabant

Het gevonden persoonsbewijs. vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.