Eredivisiesporters mogen weer aan de bak, maar zo eenvoudig is dat nog niet

Corona bezorgt Brabantse sportclubs financiële hoofdbrekens. vergroot

De basketballers van Heroes Den Bosch zijn donderdag als een van de eersten weer begonnen met teamtrainingen. Toch is het helemaal geen uitgemaakte zaak dat alle teamsporten vanaf nu terugkeren op het veld. De vereiste coronatesten lopen namelijk aardig in de cijfers.

Het kabinet gaf vorige week toestemming aan vrijwel alle Eredivisiesporten om op 17 december weer te beginnen met teamtrainingen en wedstrijden. Twee maanden eerder werden alle competities, behalve betaald voetbal, stilgelegd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Sportfederatie NOC*NSF eist wel van de sporten dat er twee keer per week op corona getest wordt. Er is toestemming voor zogenoemde antigeentesten, die bijvoorbeeld in de Belgische basketbalcompetitie al enige tijd wordt gebruikt. Deze sneltest is minder nauwkeurig dan de PCR-test, maar zou in meer dan 90 procent van de gevallen uitsluiten of iemand besmet is met corona.

Flinke horde

Die antigeentest is vooral minder duur, ongeveer 5 euro. Een PCR-test kost al snel 100 euro. Hoewel de kosten voor de clubs een stuk minder zijn, loopt het bedrag voor een half jaar sporten al snel in de duizenden euro’s. Dat is voor veel ‘kleine’ clubs een flinke horde, zeker omdat er voorlopig geen publiek is dat voor inkomsten zorgt.

Voor Heroes Den Bosch kost een half jaar testen van spelers en begeleiding ongeveer 4000 euro. De club betaalt dat uit de eigen begroting. Voor hockeyclubs als Den Bosch en Oranje Rood met een mannen- en vrouwenteam in de Eredivisie leidt een rekensom al snel tot een kostenpost van ruim 9000 euro. Bij Oranje Rood is hier donderdag overleg over.

Deze testen en de bijbehorende kosten gelden voor alle Eredivisieteams die weer in actie willen komen zoals zaalvoetballers van BE’79 uit Berkel Enschot, de handballers van Tachos, de volleybalsters van FAST uit Sint Anthonis en de ijshockeyers van Tilburg Trappers.

Testlocaties

De Trappers zijn met een selectie van 24 spelers nog meer geld kwijt aan testen, maar kunnen de kosten dekken omdat ze nu weer in Tilburg kunnen spelen en niet langer alleen maar naar Duitsland hoeven. Dat scheelt reis- en verblijfkosten.

De Trappers spelen vrijdagavond voor het eerst dit seizoen thuis. Directeur Ruud van Baast heeft in de aanloop heel veel moeten regelen. “Vanmorgen heb ik de mail verstuurd dat we aan alle voorwaarden voldoen.”

De testen moeten door bevoegde personen worden afgenomen op toegewezen plekken. Zo is donderdag in het ijssportcentrum in Tilburg een testlocatie in gebruik genomen en was er in de Maaspoort in Den Bosch al een priklocatie van het Jeroen Bosch ziekenhuis, maar op andere sportlocaties is dit nog een probleem.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.