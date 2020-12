Man die afspreekt om telefoon te kopen wordt belaagd en beroofd

Archieffoto: Wikimedia Commons vergroot

Een man is woensdagavond rond halftwaalf door meerdere daders beroofd in de Spoorlaan Zuid in Rijen. De man had met een jonge vrouw afgesproken om een telefoon te kopen, maar eenmaal aangekomen werd hij belaagd en beroofd.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het slachtoffer ontmoette de verkoopster van de mobiele telefoon, maar er was ook een onbekende man bij. Toen het slachtoffer het afgesproken bedrag wilde overhandigen, werd hij plots door meerdere mensen belaagd. De daders gingen er met het geld vandoor. Ze zijn nog altijd niet gevonden.

Signalement

De verkoopster van de telefoon is begin twintig jaar, had lang stijl blond haar en droeg een donkergroene jas met bontkraag, een donkere joggingbroek en donkere schoenen. Getuigen die meer weten worden verzocht zich te melden bij de politie.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.