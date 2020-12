Alle hens aan dek door torenhoge coronacijfers in Altena: noodkreet in de kerken

Zorgcentrum Goezate in Werkendam. vergroot

De gemeente Altena wordt enorm hard geraakt door het coronavirus. De situatie is zo zorgelijk dat kerken is gevraagd om bij te springen in zorgcentra. “De kerken hebben op ons verzoek een oproep gedaan aan hun leden om ons te komen helpen”, vertelt Roland van der Loos van zorggroep Riethorst Stromenland. “Daar is gelukkig massaal op gereageerd.”

Rob Bartol Geschreven door

Vanwege de hoge aantallen en aanhoudende coronabesmettingen in Altena, heeft Burgemeester Lichtenberg de GGD gevraagd om te onderzoeken of er een expliciete reden is voor de aanhoudende hoge aantallen besmettingen in Altena, maar die is er niet.

Al weken scoort de gemeente Altena torenhoog in de lijst ‘met besmettingen per gemeente.’ Die score vertaalt zich inmiddels ook in het aantal rouwadvertenties in het lokale krantje, donderdag waren dat maar liefst vier pagina’s vol. Op straat gaat het nog maar over één ding en dat is corona. “Het is niet de vraag of je het krijgt, maar wanneer je het krijgt”, zegt een bezoeker van de markt in Woudrichem. En bijna iedereen kent wel iemand met corona.

"We hebben gevraagd of ze cliënten kunnen bij staan op hun eigen kamer."

Procentueel is zorgcentrum Goezate in Werkendam keihard getroffen. Het aantal positief geteste bewoners ligt momenteel rond de vijftig procent, maar de kille prognose is dat iedereen het virus gaat oplopen.

Zorggroep Riethorst Stromenland heeft familie en (kerkelijke) vrijwilligers gevraagd om bij te springen in het zorgcentrum. “We hebben gevraagd of ze cliënten kunnen bijstaan op hun eigen kamer. Als mensen positief zijn getest én geïsoleerd worden verpleegd, verstrekken we uiteraard beschermende kleding aan de vrijwilligers”, vertelt Roland van der Loos. “Bij niet positieve cliënten zijn de reguliere voorzorgsmaatregelen van kracht.”

De respons uit de bevolking en vanuit de kerken om bij te springen noemt Van der Loos hartverwarmend en heel mooi. “Maar de achtergrond is echt verschrikkelijk.” Na de vraag of hij genoeg mensen heeft, zoekt Van der Loos naar de juiste woorden. “Dit vraagt veel van mensen. Heb je genoeg mensen? Eigenlijk nooit.”

"We kunnen niet meer bij elkaar op bezoek."

Hoewel niet wetenschappelijk onderbouwd, zijn er volgens de gemeente Altena toch wat aanknopingspunten om het aanhoudende hoge aantal besmettingen te verklaren.

“Omdat de gezinnen hier wat groter zijn dan de landelijk gemiddelde, zijn er statistisch gezien ook meer contacten, die de kans op besmetting vergroten.” Een ander punt is mentaliteit van de regio. Wie zich ziek voelt, blijft niet gauw thuis. “Inwoners in Altena kennen een hoog arbeidsethos. Mensen zijn loyaal, voelen zich verantwoordelijk en blijven niet snel thuis.”

Burgemeester Lichtenberg roept nadrukkelijk en indringend op om niet meer op bezoek te gaan bij elkaar. “De warme, sociale banden die mensen hier met elkaar onderhouden, zijn zeer waardevol. Daar moeten we zuinig op zijn. Alleen moeten we in de huidige situatie die banden op een andere manier vormgeven. We kunnen niet meer bij elkaar op bezoek.”

Torenhoge coronacijfers in Altena:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.