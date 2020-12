Kalveren lopen los rond na stalbrand in Asten

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision vergroot

In een stal met kalveren aan de Weivelden in Asten is rond vijf uur brand uitgebroken. De brand is inmiddels onder controle. Ongeveer dertig dieren liepen tijdens de brand los buiten.

Ron Vorstermans Geschreven door

Inmiddels zijn alle dieren gevangen. Vermoedelijk is de brand uitgebroken in een ruimte waar hooibalen worden opgeslagen. Het lijkt erop dat er geen dieren gewond zijn geraakt: brandweermannen met persluchtmaskers hebben de laatste kalveren uit de stal kunnen halen, die op dat moment vol rook stond.

Wachten op privacy instellingen...

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision vergroot

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.