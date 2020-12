Paradijs voor salamanders in gevaar door nieuwe buren: 'Ze kunnen niet tegen drukte'

De waterpoel waar de ambifiën wonen. vergroot

Natuurbeschermers hebben waarschuwingsborden en een afzetting geplaatst rondom een kleine waterpoel in Tilburg. In de poel leven beschermde salamandersoorten. Sven Felix is bang dat die verjaagd worden nu er een restaurant naast hun leefgebied geopend is.

Het is slechts een paar vierkante meter groot. Een wandelaar die toevallig in het gebied bij de Bredaseweg loopt, zou er achteloos langslopen en denken dat er te veel regen in een kuil is gevallen. Toch is deze kleine waterpoel uniek, zo zegt natuurbeschermer Felix.

“Van de vijf soorten salamanders die er in Nederland voorkomen, zitten er hier vier, onder wie de vinpootsalamander, vuurbuiksalamander en kamsalamander.”

De poel ligt langs een wandelpad dat achter de tot restaurant omgebouwde Villa Vredelust aan de Bredaseweg loopt. Het gaat om een pand dat jaren verpauperde, maar in twee jaar compleet verbouwd is en na de lockdown een hotspot moet worden.

“Dat betekent dat hier veel loslopende honden, spelende kinderen en andere recreanten gaan komen. Maar salamanders kunnen niet goed tegen de drukte. Om hen weg te houden hebben we alvast een primitieve afscheiding gemaakt en straks willen we een takkenril neerleggen.”

De tijdelijke afscheiding die er nu staat bestaat uit wat palen, die aan twee zijden van de poel staan. Op die palen staan vijf bijenkasten die er door stadsimker Marcel Horck geplaatst zijn. “Veel mensen zijn bang voor bijen dus hopelijk houdt dat ze weg.”

Bezoekers van het restaurantterras zullen minder blij zijn met de bijen, die ongetwijfeld op zoete drankjes afkomen. Was het niet makkelijker geweest de salamanders te vangen en te verplaatsen? “Het is niet eenvoudig om een poel te vinden die geschikt is. Dat heeft te maken met de waterkwaliteit. Als je vier kunstmatige poelen maakt, heb je best kans dat er maar één geschikt is of zelfs niets.”

Volgend jaar moet er een takkenril komen, een soort van natuurlijke schutting. “Dat is ook goed voor de natuur. Er groeit vegetatie in en onder, het is uitnodigend voor insecten en de amfibieën kunnen er schuilen.”

Nederlanders doen graag wat niet mag. De vraag is wel of de diverse waarschuwingsborden die er nu staan, juist geen mensen aantrekken. De poel was eerder haast onzichtbaar en valt nu op. “Het is een afweging geweest. We trekken inderdaad nu de aandacht, maar het alternatief was niets doen en wachten tot mensen de poel tot ontdekten", zegt Felix.

