Mathieu van der Poel opnieuw uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar

Mathieu van de Poel viert winst Ronde van Vlaanderen met zijn vriendin (archieffoto). vergroot

Mathieu van der Poel is voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar. Dat gebeurde vanwege de coronamaatregelen donderdagavond zonder publiek in het Jheronimus Bosch Art Center in Den Bosch.

Ron Vorstermans Geschreven door

Vader Adrie van der Poel nam namens zijn zoon de trofee in ontvangst. "Het is een mooie beloning voor een heel speciaal jaar voor iedereen", reageerde zijn zoon per videoverbinding. Zijn vader was zelf in 1986 tot Nederlands beste wielrenner gekozen, ook na een seizoen waarin hij de Ronde van Vlaanderen had gewonnen.

Normaal is de uitreiking tijdens het Wielergala, nu gebeurde dat in een uitzending van Eurosport. Voor Van der Poel is het de tweede keer op rij dat hij de Gerrit Schulte Trofee, zoals de prijs heet, wint. De 25-jarige renner van Alpecin-Fenix won op de weg onder meer de Ronde van Vlaanderen en de BinckBank Tour.

Ook werd hij voor de tweede keer Nederlands kampioen. In het veldrijden veroverde hij voor de derde keer de wereldtitel. In 2019 werd hij ook nog eens verkozen tot Sportman van het Jaar.

LEES OOK:

Mathieu van der Poel gekozen tot Sportman van het Jaar

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.