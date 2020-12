A58 bezaaid met uien nadat vrachtwagen uit de bocht vliegt

Foto: Christian Traets/SQ Vision vergroot

Een vrachtwagen die was gevuld met uien is donderdagavond rond negen uur uit de bocht gevlogen en gekanteld op de A58 richting Hoogerheide. Het wegdek lag bezaaid met uien. Een gedeelte van de vangrail was door de hoge stapel uien niet eens meer helemaal te zien.

De vrachtwagenchauffeur is geschrokken, maar bleef ongedeerd. De weg werd afgesloten. De uien hingen zelfs in de bomen.

