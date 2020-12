Willem II kan weer niet winnen en vliegt uit het bekertoernooi

Willem II ging strijdend ten onder tegen Vitesse (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II is uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. In eigen huis speelde het een aardige wedstrijd tegen Vitesse, maar door persoonlijke fouten stapte het in de tweede ronde van het toernooi met een 0-2 nederlaag van het veld. Wat viel er op in het Koning Willem II Stadion in Tilburg?

1. Aardig spel

Willem II deed het tegen Vitesse niet slecht. In vergelijking met wat de ploeg van trainer Adrie Koster de laatste weken liet zien was het nu soms zelfs leuk om naar te kijken. Niet dat alles goed ging, verre van zelfs. Er ging nog steeds heel veel mis aan de kant van de Tricolores. Maar in vergelijking met - vooral - de wedstrijden tegen FC Groningen en Fortuna Sittard - bood het spel tegen Vitesse perspectief. Ook omdat de spelers in ieder geval strijd leverden, dat waar het in de afgelopen weken soms ook aan ontbrak.

Robbin Ruiter praat in de video over 'een nederlaag met perspectief'.

2. Glad veld

Tilburg Trappers mag vrijdagavond eindelijk weer het ijs op om een competitiewedstrijd te spelen. Maar donderdagavond leek het veld in het Koning Willem II Stadion af en toe ook op een ijsbaan. Met grote regelmaat gleden spelers uit op het gladde Tilburgse gras. Het zorgde ervoor dat echt goed spel lang niet altijd mogelijk was en verschillende aanvallen al ten einde kwamen voor ze goed en wel begonnen waren. Het leverde Vitesse na ruim een uur spelen een niet te missen kans op, na het uitglijden van Sebastian Holmén. Matús Bero schoot echter toch naast.

3. Persoonlijke fouten

Ondanks dat Willem II - in vergelijking met de laatste wedstrijden - aardig speelde, ligt het uit de beker. Dat komt vooral door persoonlijke fouten. Zowel aan de 1-0 als de 2-0 ging een fout vooraf. Fouten die je niet mag begaan wil je tegen een club als Vitesse kans maken. Eerst had Leeroy Owusu ruzie met de bal in het eigen strafschopgebied, via zijn hak leverde hij de bal in. Niet veel later werkte Million Manhoef de bal binnen. In de tweede helft leverde Holmén de bal veel te simpel in, op het moment dat hij alle tijd had. Twee tellen later lag de bal achter doelman Robbin Ruiter in het net.

Trainer Adrie Koster praat in de video over de nederlaag met perspectief en persoonlijke fouten.

4. Wisselingen

Het is een terugkerend verhaal, maar ook donderdagavond moest Koster puzzelen met zijn opstelling. Jordens Peters raakte geblesseerd tegen Sparta. De aanvoerder mist ook de competitiewedstrijden tegen AZ en Ajax nog. "Ik hoop op 2 januari aan te sluiten bij de groepstraining", zei de verdediger na de bekerwedstrijd. Woensdag viel Pol Llonch geblesseerd uit op de laatste training. Mede daardoor maakte Wesley Spieringhs zijn basisdebuut voor Willem II. Mike Trésor zat, net als Kwasi Wriedt, op de bank. Koster verwacht niet dat hij zondag tegen AZ al een beroep kan doen op Llonch.

