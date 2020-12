Wachten op privacy instellingen... De politie bij het huis waar de overval was (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Daders op de vlucht na overval op huis in Tilburg

Een huis aan de Djatistraat in Tilburg is rond middernacht overvallen. Er raakte volgens de politie niemand gewond. Het is niet bekend of de daders iets buit hebben gemaakt.

Ze zijn na de woningoverval waarschijnlijk te voet gevlucht. De politie is direct op zoek gegaan en ze heeft ook de technische recherche ingeschakeld. Het is onduidelijk hoeveel mensen er in het huis waren.

Agenten bezig met onderzoek na de woningoverval (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

