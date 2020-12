Wachten op privacy instellingen... De wind was op veel plekken spelbreker tijdens carnaval 2020. Volgende Vorige vergroot 1/2 Weinig optochten tijdens carnaval 2020, ongemerkt wel carnavalsvierders met corona in de kroegen

Dat we elkaar naast veel leut ook zomaar het coronavirus konden bezorgen tijdens carnaval in 2020, wisten we nog niet toen we in bomvolle kroegen massaal de polonaise liepen. Wel zorgde het stormachtige weer voor fikse teleurstellingen, onder meer bij CV Kleppers & Co uit Prinsenbeek. Zoals op veel plekken, ging daar de optocht niet door. "Dat is echt enorm zuur. Een domper op een gezellig bouwjaar."

In de video hierboven blikken Pascal en Remco terug op een stormachtige carnaval. Meer is te zien op Eerste Kerstdag in het Brabant Nieuws jaaroverzicht op Omroep Brabant TV.

Maanden bouwen aan een prachtige grote wagen, maar die op het moment suprême niet kunnen laten zien aan het grote publiek. Het overkomt dit jaar wagenbouwers uit de hele provincie. Onder hen de jongens van CV Kleppers & Co, die zo graag nog een allerlaatste keer mee willen rijden met een grote wagen.

In de dagen voordat de optochten moeten gaan rijden, worden de weersvoorspellingen met samengeknepen billen van minuut tot minuut gevolgd. In Tilburg, Eindhoven en Prinsenbeek, maar ook in heel veel kleinere steden en dorpen, beslissen de organisaties uiteindelijk met pijn in het carnavalshart dat van start gaan niet veilig is voor deelnemers en publiek. Het waait simpelweg te hard.

C.V. De Klepperbekken & Co uit Boemeldonck. vergroot

Maar binnen is het warm en droog. In de vele kroegen en feestzalen in onze provincie is het dan ook hartstikke gezellig. Wat niemand dan nog weet: in de feestende menigtes lopen dan al mensen rond met het coronavirus.

Als enkele weken later dat virus zich in al haar ellendigheid heeft geopenbaard, vooral bij ons in Brabant, trekken deskundigen de pijnlijke conclusie: ons geliefde volksfeest is waarschijnlijk katalysator geweest bij de snelle verspreiding van COVID-19.

"Carnaval blijft in ons hart!"

Later in het jaar wordt duidelijk dat het coronavirus haar schaduw ook vooruit zal werpen, over carnaval 2021. Carnavalsoptochten en bomvolle kroegen zitten er volgend jaar niet in. We maken ons op voor een digitale carnaval, met livestreams van redes van prinsen, buuts en tonpraten en films van vorige carnavalsvieringen.

Zien we Pascal en Remco van CV Kleppers & Co misschien toch nog een keertje terug in de optocht in Boemeldonck in 2022? Nee, zij kunnen de vele bouwuren niet meer inpassen in hun levens, laten ze weten. Maar dat leden van de CV de handen in de toekomst uit de mouwen gaan steken bij andere clubs, ligt voor de hand. Want: "Carnaval vieren dat blijft!"

Of, zoals Veul Gère en een flinke zwik andere carnavalsartiesten zingen in hun troostlied Doorgaon: "Carnaval blijft in ons hart."

Het carnavalstroostlied:

