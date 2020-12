111 verlichte kerststallen sieren de straten in Bavel: 'Ik word er gelukkig van'

Er zijn 111 kerststallen te bekijken in Bavel. vergroot

Voor het eerst is er in Bavel een heuse kerststallenroute. Maar liefst 111 adressen doen mee en hebben een verlichte stal in hun tuin of voor het raam gezet. Het blijkt een succes: wandelaars vanuit het hele dorp gaan eropuit. "Het is vooral leuk dat je toch even iets te doen hebt in deze lockdown. Vanavond lopen we een klein stukje, maar met kerst misschien de hele route in één keer", vertelt een wandelend gezin.

Om vijf uur 's avonds gaan de verlichte kerststallen aan. Een kleine avondwandeling door het dorp maakt meteen duidelijk dat er geen gebrek is aan creativiteit. Van coronakerststal met mondkapjes tot stal waar je je hoofd doorheen kunt steken voor een foto: het dorp heeft zicht uitgeleefd.

De hele avond kom je wandelende gezinnen tegen die de zelfgemaakte stallen van hun dorpsgenoten komen bekijken. "Iedereen heeft er een eigen invulling aan gegeven. Het is heel leuk om al die variatie te zien", vertelt een jongen die een grote kerststal staat te bewonderen.

Het idee van de route is dat mensen zich van tevoren opgeven en een verlichte kerststal neerzetten op een zichtbare plek voor voorbijgangers. Alle adressen zijn verzameld en op een kaart gezet, die je kunt halen bij de Molen in Bavel. Daar kun je ook glühwein, warme chocomel en apfelstrudel halen voor onderweg.

De wandelroute kun je zelf bepalen, maar is in ieder geval niet in één avond te lopen. "De adressen zijn verspreid over heel het dorp, dus dat komt al gauw neer op negen kilometer. Eigenlijk zijn het vooral losse wijkjes. Dus je pakt gewoon de ene avond een paar wijkjes en de andere avond weer een ander deel van Bavel", vertelt organisator Nienke Vegter.

Nienke heeft de kerststallenroute in Bavel bedacht. "Bij mijn broer in Baarn is dit al 25 jaar een fenomeen. Afgelopen jaren hebben we daar na het kerstdiner zo'n wandeling gemaakt en dat vond ik zo leuk. Het leek me super om dat ook eens in Bavel te proberen. Zeker dit jaar, waarin mensen toch zoeken naar iets om te doen in de kerstvakantie."

Het blijkt een succes, want ontzettend veel gezinnen trekken eropuit om de route te lopen. "Ik word er echt wel gelukkig van om dat te zien. Dit is zo fantastisch. Het kan niet anders dan dat het hier ook een traditie wordt", zegt Nienke met een grote glimlach op haar gezicht.

Samen met Jacques van Gils van Stichting Molen Bavel heeft ze het allemaal georganiseerd. "Hij hoorde van het idee en nam contact met me op. Jacques had veel plannen en heeft de publiciteit geregeld. Er reageerden al snel veel mensen die mee wilden doen en een stal wilden neerzetten", zegt Nienke.

De opbrengst van de kaarten gaat naar de Stichting Molen Bavel. "Dat is voor het onderhoud van de molen. En de opbrengst van de hapjes en drankjes is natuurlijk voor de horeca die in de molen zit. Dat is toch een leuke bijkomstigheid nu ze dicht moeten."

Wandelaars kunnen tot en met 6 januari genieten van de kerststallenroute.

