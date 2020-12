De mislukte tattoo van Nieky Holzken: 'Ik heb hem stiekem laten zetten toen ik 16 was'

Wachten op privacy instellingen... De rug van Nieky Holzken is volledig bedekt. Volgende Vorige vergroot 1/2 Nieky Holzken over zijn tattoo blunder

In het programma Eerste Hulp bij Tattoo Disasters vertellen bekende Nederlanders het verhaal achter hun mislukte tattoo. Ook Nieky Holzken werd gevraagd of hij mee wilde doen: "Ik dacht: ik heb er wel eentje, dus waarom niet", vertelt de kickbokser uit Helmond.

Lola Zopfi

Nieky is net terug van zijn wedstrijd in Singapore, daar won hij van Elliot Compton. Vrijdagochtend staat hij weer in zijn eigen BoxingGym Holzken. Het is niet de eerste keer dat Nieky meedoet aan een programma. "Dit vond ik wel leuk, iets over tatoeages", en dus vertelt hij het verhaal over zijn mislukte tattoo.

"Ik was een jaar of 16 en ik wilde heel graag een tattoo, maar ik mocht het helemaal niet. Toen heb ik het stiekem laten doen." Nieky blijft er nuchter onder. Hij is inmiddels gewend aan de tattoo en die hoeft van hem ook niet meer verwijderd te worden. "Ik kon een nieuwe tatoeage over die lelijke heen laten zetten, maar daar had ik geen zin in. Dan moest ik die oude laten laseren en dat doet echt pijn."

Hoe de mislukte tatoeage er uitziet, zie je in de video hierboven.

Gelukkig is Nieky wel blij met zijn andere tatoeages. En dat moet ook wel: er is bijna geen stukje huid meer over zonder inkt. Een van zijn favoriete tatoeages staat op zijn borst. En daar is hij ook trots op. "Het is een hart, met de namen van mijn kinderen erbij." De plek op zijn borst deed wel pijn om te laten tatoeëren. "Maar ja, wie mooi wil zijn, moet pijn lijden", grinnikt Nieky.

De aflevering met Nieky is vrijdagavond om 19.30 uur te zien op Spike.

