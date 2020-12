Arrestatieteam valt huis van verwarde man binnen in Bergen op Zoom

Foto: Christian Traets/SQ Vision vergroot

Meerdere huizen aan de Boutershemstraat in Bergen op Zoom zijn vrijdagmiddag ontruimd vanwege een inval van een arrestatieteam. In een van de huizen is een verwarde man aangehouden, meldt de politie.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het is nog niet duidelijk wat de man precies heeft gedaan in het huis. Hij is na de inval overgedragen aan hulpverleners. Omliggende panden waren een tijdje ontruimd. Inmiddels mogen de bewoners weer naar huis.

