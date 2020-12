Man vrijgesproken in 22 jaar oude verkrachtingszaak: onvoldoende bewijs

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 43-jarige man uit Rijen is vrijgesproken in een 22 jaar oude verkrachtingszaak. De man werd ervan beschuldigd dat in Hengelo een vrouw zou hebben verkracht.

Hij overnachtte in 1998 bij haar thuis en zou haar hebben gedwongen tot seks. De vrouw deed vorig jaar aangifte van verkrachting.

Volgens de rechter is hier niet genoeg bewijs van. De verklaring van de vrouw is niet genoeg om hem zonder verder bewijs te veroordelen.

Gedwongen

De man zelf ontkent schuldig te zijn. Hij stelt dat juist hij het slachtoffer is en dat de vrouw hem destijds dwong tot seks.

Er zijn twee getuigenverklaringen maar omdat die zo oud zijn, gaat de rechter er heel voorzichtig mee om. Het is in ieder geval niet voldoende om de man te veroordelen.

