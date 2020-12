1/2 Twee gewonden bij steekpartij in Eindhoven

Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde rond vier uur 's middags in de Wattstraat.

Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De slachtoffers kwamen uiteindelijk terecht in de Edisonstraat, waar de hulpverlening op gang kwam.