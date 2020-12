NAC wint van FC Volendam met hoofdrol voor invaller Sydney van Hooijdonk

Sydney van Hooijdonk is de gevierde man bij NAC (foto: Orange Pictures/Gino van Outheusden) vergroot

NAC heeft de laatste wedstrijd voor de winterstop winnend afgesloten. In Breda was de ploeg met 3-0 te sterk voor FC Volendam. Een hoofdrol was er voor NAC-spits Sydney van Hooijdonk, die als invaller tweemaal scoorde.

Ronald Strater Geschreven door

Aanhaken of afhaken

De druk was toch wel weer groot voor NAC in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Na een goed begin van de competitie ligt de ploeg van coach Maurice Steijn inmiddels al een tijdje op ramkoers en nog voor de winterstop lijkt de titel in de Keuken Kampioen Divisie alweer uit zicht. Wat rest is de belangrijke tweede plaats, die eveneens recht geeft op directe promotie naar de eredivisie. Om in die strijd mee te blijven doen, was de Bredase club verplicht om te winnen.

Sydney van Hooijdonk werd man van de wedstrijd tegen FC Volendam:

Wachten op privacy instellingen...

Zelfvertrouwen

De vraag was ook hoe het stond met het vertrouwen van de thuisploeg. NAC won de laatste drie wedstrijden namelijk geen enkele keer en - erger nog- scoorde nul doelpunten. Maar tegen Volendam pakten de elf van Steijn meteen het initiaitef en trokken ze ten aanval. De eerste twintig minuten kreeg NAC dan ook drie kansen op een doelpunt, waarvan de kopbal van Rössler op de knuisten van keeper Roggeveen eigenlijk had moeten zitten.

Daarna gingen de gasten uit Volendam zich steeds meer roeren en lieten bij vlagen zien dat ze het best voetballende team uit de eerste divisie zijn. De mannen van trainer Wim Jonk etaleerden dan waar het bij NAC te vaak aan ontbreekt, namelijk een goed eindpass.

Kortsmit vervangt Olij

NAC moest het in het Rat Verlegh Stadion doen zonder keeper Nick Olij, die afgelopen week zijn contract met drie jaar verlengde. De doelman kampt al geruime tijd met een bovenbeenblessure en moest op doktersadvies deze keer toch echt plaatsnemen op de tribune.

Maar ook vervanger Roy Kortsmit, stond zijn mannetje onder de lat en had een paar goede reddingen. Want FC Volendam kreeg gedurende de eerste helft steeds meer recht op een voorsprong. Kortsmit ontsnapte wel aan een strafschop toen hij zo'n vijf minuten voor de rust Mulatierri torpedeerde. Even kroop NAC nogmaals door het oog van de naald bij een schot van Boy Deul dat op miraculeuze wijze via de binnenkant van de paal naar buiten vloog. NAC mocht niet klagen.

Mazzeltje na 333 minuten

Ook meteen na rust kreeg FC Volendam twee goede kansen op een doelpunt, maar was het NAC dat eindelijk weer eens wist te scoren. Maar daar had de Bredase ploeg wel een flinke dosis geluk bij nodig. Een vrije trap van Mounir El Allouchi verdween via de muur achter keeper Roggeveen. Maar na 333 doelpuntloze minuten kraaide daar geen Bredase haan naar.

Van Hooijdonk flikt het weer

In de 65e minuut laat NAC-coach Stein spits Sydney van Hooijdonk invallen voor zijn collega Mario Bilate. En nog geen vijf minuten later was het raak. De zoon van oud-speler Pierre van Hooijdonk kon heel eenvoudig een voorzet van rechts binnen tikken en NAC daarmee op 2-0 zetten.

En even later, in de 75e minuut, was het weer raak voor de jonge aanvaller. Na wat touwtrekkerij met El Allouchi, die de bal in eerste instantie opeiste, maakte Van Hooijdonk er via een onberispelijk ingeschoten strafschop 3-0 van.

El Allouchi over de strafschop die hij niet mocht nemen:

Wachten op privacy instellingen...

Vertrek?

Het zou zomaar kunnen zijn dat het voorlopig de laatste goals zijn van de spits in Bredase dienst. De ontevreden Sydney van Hooijdonk is al bijna heel het seizoen bij NAC hoofdrolspeler in een soap en een vertrek in de winterstop dreigt. Zijn toekomst blijft nog even in het ongewisse, maar voorlopig houdt hij NAC wel in de race voor directe promotie.

Maurijce Steijn is heel blij met de overwinning van NAC:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.