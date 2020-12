Eerste coronavaccins zijn voor mensen in regio Midden- en Noordoost-Brabant

Mensen uit Midden- en Noordoost-Brabant krijgen straks als een van de eerste regio's in Nederland een coronavaccin, zo werd vrijdag bekend. De GGD Hart voor Brabant zit bij de eerste drie regio's in Nederland waar gevaccineerd gaat worden. Ze begint op maandag 11 januari met inenten. Dat bevestigt de GGD Hart voor Brabant.

De woordvoerder van de GGD Hart voor Brabant, zegt dat nog niet bekend is in welke stad en op welke locatie de inentingen starten. "Dat zijn we nog in kaart aan het brengen."