Fietser ernstig gewond bij botsing in Roosendaal, automobilist rijdt door

Een fietser is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een auto. De bestuurder is na de botsing doorgereden. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Gastelseweg met de Borchwerf .

De politie is op zoek naar getuigen. Volgens de politie gaat het om een witte auto die via de Borchwerf is weggereden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak het ongeval.