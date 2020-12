Dronken automobilist zonder rijbewijs maakt het bont op N279 en A50

Een automobilist stapelde vrijdagavond fout op fout op de N279 bij Veghel. Een agent zag hoe de man daar een rood verkeerslicht negeerde en vervolgens met een snelheid van ruim 160 kilometer per uur over de A50 reed.

Hij had een promillage van 2,41. Je kunt al een boete krijgen bij een promillage van 0,5. Daarnaast bleek dat hij zijn rijbewijs in september al was kwijtgeraakt. Ook toen was hij betrapt op het rijden onder invloed.