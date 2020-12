Dronken man gooit zwaar vuurwerk over zijn schutting

Een dronken man gooide vrijdagavond vanuit zijn tuin zwaar vuurwerk over de schutting richting de openbare weg. Dit gebeurde aan de Jan Vlekkestraat in Valkenswaard. Buurtbewoners belden de politie.

Toen de agenten aankwamen, zagen ze dat de bewoner dronken was. Hij wilde nergens aan meewerken en verzette zich hevig tegen zijn aanhouding. Hij mishandelde onder meer een hondengeleider. De bewoner is vastgezet in het cellencomplex voor verder onderzoek.

Gebroken enkel

Bij de bewoner was op dat moment een 18-jarige man op bezoek. Die probeerde via schuttingen en daken van schuurtjes te vluchten toen de agenten aankwamen. Uiteindelijk sprong hij in een tuin. Hij brak zijn enkel. Deze man, die ook onder invloed was van alcohol, is ook aangehouden.