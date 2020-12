Ondernemer dacht dat kerstborrel in garage mocht: 'We mogen normaal met dertig man binnen zijn'

De eigenaar van het garagebedrijf waar vrijdagavond een kerstborrel werd beëindigd, dacht dat dit gewoon mocht. Robert van Hoof wilde een klein feestje houden voor zo'n twintig man personeel. "We hielden afstand en mogen normaal met dertig werknemers op de werkvloer zijn."

De eigenaar van Holland Automotive is zaterdagochtend iets nuchterder over de situatie. "We gaan de boetes gewoon netjes betalen. Daarna kijken we of de boetes terecht zijn uitgedeeld. Als we fout zitten, nemen we natuurlijk gewoon de schuld op ons."