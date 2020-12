Het is te druk in natuurgebieden rondom Breda, code rood afgegeven

Boswachterij Dorst. vergroot

Het is te druk in de natuurgebieden rondom Breda. Daarom is code rood afgegeven. Dat meldt Visit Brabant, die het aantal bezoekers in de Brabantse natuur bijhoudt. Het advies luidt om niet meer naar het Mastbos, Liesbos en en Boswachterij Dorst te komen.

De drie gebieden rondom Breda kregen aan het einde van de ochtend code rood toegewezen. Dat gebeurt via de Druktemeter. Wandelaars en boswachters kunnen meldingen maken van drukte in natuurgebieden, waarna een indicatie wordt gemaakt. Bij code rood geldt het advies: kom niet meer en zoek een ander natuurgebied.

Code geel in andere gebieden

Enkele andere bossen, heiden en duingebieden in de provincie hebben zaterdagmiddag de code geel, waaronder de Loonse- en Drunense Duinen, Strabrechtse Heide en het Leenderbos onder Eindhoven. Hier geldt het advies: "Het is hier gemiddeld druk, overweeg een andere locatie omdat de situatie snel kan veranderen."

Visit Brabant had al rekening gehouden met drukte in de natuur dit weekend. Het weer is relatief zacht voor een december en het is de eerste zaterdag sinds de harde lockdown inging.

In tegenstelling tot de natuurgebieden, blijven de winkelstraten zaterdag nagenoeg leeg.

Lege winkelstraten in Tilburg:

