Honderden mensen demonstreren in Eindhoven tegen coronamaatregelen

Honderden mensen demonstreren zaterdagmiddag in het centrum van Eindhoven tegen de coronamaatregelen. De demonstratie begon om drie uur en wordt tot zes uur gehouden op het 18 Septemberplein.

"Demonstreren is een grondrecht, zelfs in tijden van corona", aldus een woordvoerder van de gemeente Eindhoven. Vooraf werden vijfhonderd mensen verwacht. Het is onduidelijk hoeveel mensen er zaterdagmiddag precies op het plein staan. Het gaat in ieder geval om honderden mensen.