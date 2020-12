Effectief PSV doet wat het moet doen en neemt drie punten mee uit Waalwijk

PSV wint van RKC (foto: OrangePictures). vergroot

PSV heeft een ogenschijnlijk gemakkelijke 1-4 overwinning geboekt op provinciegenoot RKC Waalwijk. Maar zo gemakkelijk als de eindstand doet vermoeden was het niet. RKC voetbalde goed mee en had bij vlagen het betere van het spel. Maar uiteindelijk neemt de Eindhovense club dus de drie punten mee uit Waalwijk. Welke 5 zaken vielen er op?

Job Willemse & Yannick Wezenbeek Geschreven door

1. Effectief PSV

PSV vergat de afgelopen wedstrijden nogal eens de wedstrijd in het slot te gooien. Kansen werden wel gecreëerd, maar de effectiviteit was nog een kritiekpuntje. In Waalwijk lieten de PSV’ers zien dat ze wel degelijk effectief konden zijn. De eerste twee kansen tegen RKC leverde direct twee doelpunten op. PSV zat na 15 minuten op rozen en dat terwijl de thuisploeg eigenlijk de betere was in dat eerste kwartier. RKC raakte zelfs luttele seconde voor de 0-1 zelf de lat en had dus eigenlijk op voorsprong moeten staan.

2. RKC geeft voorsprong cadeau

Vorige week was het al Saïd Bakari die met een foutieve terugspeelbal een goal cadeau gaf aan FC Groningen. Deze week was het de beurt aan Ahmed Touba om toe te treden tot het foutenfestival van RKC. De normaal zo betrouwbare centrale verdediger schoof de bal na elf minuten in de voeten van tegenstander Mario Götze. Het vormde de inleiding van de 0-1 waarbij de Duitser de assist gaf op Cody Gakpo.

Ook bij de tweede treffer van de Eindhovenaren zag de verdediging van RKC er niet goed uit. Mohamed Ihattaren mocht vanuit het middenveld vrij dribbelen richting het zestienmetergebied zonder dat iemand ook maar druk zette op de middenvelder. Zowel Anita als Bakari vergeten uit te stappen en laten de jonge PSV´er vrij schieten van afstand.

3. PSV overtuigd niet

De twee vroege goals verbloemden wel het matige veldspel wat de Eindhovenaren op de mat wisten te leggen. Was het de vermoeidheid, of vond PSV het welletjes bij de 0-2 tussenstand? Feit is in ieder geval dat de ploeg van trainer Roger Schmidt RKC niet de wil op kon leggen. Trainer Schmidt had het al meerdere keren over vermoeidheid bij zijn spelers door het overvolle schema. En wat zaterdagavond opviel: de backs van PSV waren niet zó actief als dat ze normaal zijn en juist via die zijkanten sticht PSV ontzettend veel gevaar. Dat lukte tegen RKC maar minimaal. Een teken van vermoeidheid?

Wachten op privacy instellingen...

4. Strafschopmomenten

Arbiter Kevin Blom had het er maar druk mee zaterdagavond: er kwamen verschillende penaltymomenten voorbij. PSV claimde er één in de eerste helft, nadat Dumfries onderuit werd gehaald. Blom wuifde het weg, waarna Schmidt boos werd en uiteindelijk een gele kaart kreeg wegens kritiek op de leiding. In de tweede helft dacht RKC aan een penalty, nadat een voorzet via de voet van PSV-verdediger Jordan Teze op zijn eigen hand kwam. Ook nu wilde Blom er niet aan. Even later bleek driemaal scheepsrecht, want PSV-captain Dumfries kreeg na 70 minuten wél een penalty. Het buitenkansje werd overigens, net als afgelopen woensdag tegen De Graafschap, door hemzelf benut, waarmee PSV de wedstrijd in het slot gooide.

Wachten op privacy instellingen...

5. Focus op dinsdag voor RKC

RKC heeft niet lang de tijd om bij de pakken neer te gaan zitten. Aanstaande dinsdag staat de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard op het programma. De Waalwijkers kende een prima eerste deel van het seizoen maar moet na twee nederlagen op rij toch weer voorzichtig naar beneden kijken. De concurrenten onderin komen iets dichterbij en daarom mag de wedstrijd in Limburg aanstaande dinsdag als cruciaal worden bestempeld.

Het is nog maar de vraag of Ola John in Sittard mee kan doen. De aanvaller moest zaterdagavond de strijd al na drie minuten staken vanwege een blessure. Bij een overwinning dinsdag gaat RKC met een goed gevoel de winterstop in en lijkt er dit seizoen geen vuiltje aan de lucht in Waalwijk. Bij een nederlaag moet de ploeg van trainer Fred Grim serieus naar onder kijken. Complimenten zijn er genoeg, maar in Waalwijk willen ze niets liever dan handhaving. Op welke manier dan ook.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.