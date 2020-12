Michael van Gerwen begint jacht op nieuwe WK-titel met overtuigende zege

Michael van Gerwen (foto: Lawrence Lustig/PDC). vergroot

Dartliefhebbers denken bij een wedstrijd tussen Michael van Gerwen en Ryan Murry vooral terug aan 2017, toen de Brabander twee negendarters gooide in een onderling duel. Zaterdagavond stonden ze tegenover elkaar in de tweede ronde van het WK. Het kende niet zo'n indrukwekkend moment, maar Van Gerwen maakte wel grote indruk tijdens zijn overtuigende 3-1 zege.

In een leeg Alexandra Palace begon Van Gerwen goed aan zijn WK. Mighty Mike pakte de eerste set zonder een leg te verliezen. De derde leg gooide de drievoudig wereldkampioen uit op het moment dat zijn tegenstander nog 288 had staan.

Kijkend naar het gemiddelde en de makkelijke winst van de eerste set leek een hele makkelijke overwinning in de maak. Maar Murray liet zich er niet gek door maken. De 33-jarige Schot was goed in de legs die hij mocht beginnen, dat was genoeg om de tweede set met 3-2 naar zich toe te trekken en zo op gelijke hoogte te komen in sets.

Een gretige Van Gerwen schakelde nog een tandje bij. De eerste set gooide hij een gemiddelde van 100, de tweede set volgde met 109 en de derde set eindigde hij met 113 gemiddeld. Indrukwekkende cijfers, gecombineerd met het winnen van de derde set.

Een break in de derde leg van set vier zorgde voor het definitieve verschil. Van Gerwen mocht vervolgens zelf beginnen. Wat volgde was zijn minste leg van de avond, met drie matchdarts de niet verzilverd werden. Murray maakte daar dankbaar gebruik van en pakte een break terug. Murray kreeg vervolgens in de vijfde leg vervolgens de kans om via dubbel tien een vijfde set af te dwingen. Dat lukte hem niet. Van Gerwen gooide vervolgens 76 uit.

Een flinke schreeuw volgde, met daarbij een gebalde vuist. Door naar de volgende ronde was het eerste doel. Dat het zo overtuigend was, uiteindelijk met een gemiddelde van 108,98, maakt het voor MvG extra lekker.

"Om zo te beginnen, dat geeft heel veel zelfvertrouwen."

“Ik moest aan de bak”, zei Van Gerwen na afloop van de zege voor de camera van RTL7. “Maar mijn voorbereiding was heel goed, dit zat er aan te komen. Maar om dan zo te beginnen, dat geeft heel veel zelfvertrouwen. Vanuit hier kunnen we verder bouwen.”

Een glimlach was te zien bij de ontspannen Van Gerwen, toch is er nog geen grote blijdschap. “Qua scorend vermogen was het echt heel goed. Ik maakte weinig grote fouten. Iedere beurt gooide ik een triple, daarmee leg je iemand op de slachtbank en dat heb ik vandaag gedaan. Maar er is niks om blij mee te zijn. Je kunt pas blij zijn als je het toernooi hebt gewonnen. Er is nog heel veel werk te verrichten.”

Van Gerwen heeft nu flink wat dagen vrij, pas na de kerstdagen komt hij weer in actie op het WK. "Ik ga zondag naar huis, op Tweede Kerstdag vlieg ik terug." Hij komt dan in actie tegen de winnaar van de partij tussen Ricky Evans en Mickey Mansell.

