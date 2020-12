Auto Drunen verwoest met zwaar vuurwerk: 'Lijkt alsof iemand met een mes een gat in het dak sneed'

De auto in Drunen raakte zwaar beschadigd (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

In de Europalaan in Drunen is zaterdagnacht een auto verwoest met zwaar vuurwerk. Dit gebeurde rond een uur.

Volgens een getuige lijkt het erop dat iemand met een mes een gat in het dak van de auto sneed en daarna via dit gat het vuurwerk naar binnen gooide.

Wakker van de klap

"Ook aan de buitenkant van de auto was er vuurwerk neergelegd, tussen het raam en de motorkap", laat de ooggetuige weten. "Door het ontplofte vuurwerk ontstond er grote schade aan de auto en vatte de auto vlam."

Mensen die wakker werden van de klap slaagden erin het beginnende brandje te doven met een brandblusser. De auto is door een bergingsbedrijf getakeld. De politie doet onderzoek.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.