Brandweer geeft lichtshow op kersthit van Snollebollekes

De lichten op een brandweerwagen zijn handig bij een noodgeval, maar blijken ook perfect voor een lichtshow. Mannen van de brandweerpost in Schijndel maakten een video waarop hun wagens een lichtshow weggeven op het kerstnummer van Snollebollekes.

Met succes, want de video gaat in een razend tempo het internet over. "Als klap op de vuurpijl deelde Snollebollekes hem op Instagram", reageert brandweerman Fabrice van de Ven enthousiast.

"Mijn collega Bono appte 's morgens dat hij een tof idee had", vertelt Fabrice over de totstandkoming van de video. "Als we iets doen, moeten we het goed doen en er niet eerst drie weken over nadenken." En zo stond een idee dat 's ochtends vroeg om vijf uur ontstond, diezelfde avond nog op camera.

Fabrice en Bono vroegen collega's Kevin en Bart om hulp. Voor de video reden ze hun vier voertuigen een stukje naar buiten: twee brandweerauto's, een waterwagen en een busje. Alle mogelijke combinaties van de lichten werden gefilmd en vervolgens op de muziek gemonteerd.

"De reacties zijn zo fijn en leuk."

Een goede avond voor de teamspirit. "Ik zit al tien jaar bij de brandweer. Kevin en Bart zijn afgelopen jaar pas begonnen. Mooi moment om met de wagens één te worden en lol te hebben bij de brandweer." De lichtshow kwam ook als verrassing voor de rest van het team, dat uit 26 man bestaat. "De reacties zijn zo fijn en leuk. Dan zie je dat je een hecht team bent."

Fabrice en zijn collega's hopen vooral dat de video een positief geluid is tussen alle negatieve verhalen. "Het is nu overal een bende en er is ook zoveel geweld tegen hulpverleners. Gelukkig valt het mee in Schijndel, maar de brandweer komt in alle tijden om iemand te helpen." Fabrice hoopt dan ook dat andere brandweerposten het idee zullen volgen.

