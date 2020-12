Geen witte kerst, wel een week lang regen en kou

Niet alleen wordt de kerst buitengewoon koud (zonder sneeuw), ook de aanloop naar kerst is bijzonder somber. Het gaat de komende dagen bijna onophoudelijk regenen, meldt Weeronline.nl.

Er hangt maandag, dinsdag en woensdag continu een groot regenfront boven de provincie. Met name dinsdag en woensdag gaat het veel regenen. En die regen houdt eigenlijk aan tot kerst.

Koude kerst zonder sneeuw Een witte kerst kunnen we in Brabant vergeten. Wél wordt het koud, kil en regenachtig beide kerstdagen. Donderdag draait de wind naar het noordwesten en komt er hele koude lucht onze kant op.

Die lucht stroomt over de Noordzee, wat betekent dat we tijdens kerst veel koude lucht krijgen, vergezeld van korte buien. Het wordt tijdens kerst dan ook een stuk kouder dan het nu is. Het wordt vrijdag en zaterdag ongeveer vijf graden.