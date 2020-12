12-jarige jongen komt vast te zitten tussen loeizware sierstenen

Het kind was aan het spelen tussen de grote stenen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

Een 12-jarige jongen die zondagmiddag aan het spelen was op de Sterrenacht in Helvoirt heeft een flinke engel op zijn schouder gehad. Het kind speelde tussen enorme sierstenen van honderden kilo's per stuk toen een van de stenen verschoof. Hij kwam vast te zitten, maar bleef ongedeerd.

Rebecca Seunis Geschreven door

Het jongetje wilde een hut bouwen tussen de grote stenen, van een meter doorsnee per stuk. Een van de stenen verschoof en het jongetje kon geen kant meer op. Zijn vriendje belde meteen 112.

Brandweer

De brandweer en ambulance kwamen naar de plek toe, maar de jongen bevrijden bleek nog een hele klus. De brandweer kreeg de loeizware stenen met een spreider alleen een klein stukje aan de kant, maar daarmee was het risico te groot dat het kind alsnog gewond zou raken door verschuivende stenen. Met een spreider worden beknelde verkeersslachtoffers uit auto's gehaald. Volgens een fotograaf ter plaatse wegen de stenen zo'n driehonderd tot vierhonderd kilo per stuk.

Uiteindelijk is een kraan van het bedrijf Gubbels ingeschakeld. Die kon voorzichtig een aantal van de stenen aan de kant zetten tot het jongetje weer veilig naar buiten kon kruipen. Al met al zijn de hulpdiensten zo'n anderhalf uur bezig geweest om de jongen weer in veiligheid te brengen.

Het kind is nagekeken in de ambulance, maar raakte niet gewond. Wel was hij heel erg geschrokken.

Tip ons!

