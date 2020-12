Willem II gaat na vroege voorsprong met pijnlijke cijfers onderuit tegen AZ

Kwasi Wriedt stond voor het eerst in de basis bij Willem II (foto: OrangePictures). vergroot

In januari van dit jaar won Willem II op bezoek bij AZ. Dat blijkt nu de enige uitoverwinning in de eredivisie van dit kalenderjaar. Even leek Willem II in Alkmaar op weg naar de tweede zege, maar een 0-2 voorsprong was niet genoeg voor een stunt tegen AZ. Uiteindelijk verloren de Tilburgers zelfs met 5-3. Wat viel er naast de vele doelpunten op tijdens het duel in het AFAS Stadion?

1. Vertrouwen

Willem II kwam in de eerste helft op een 0-2 voorsprong. Niet alleen de doelpunten, ook het spel zal op dat moment vertrouwen hebben gegeven. Spelers als Mike Trésor en Görkem Saglam maakten acties, durfden risico te nemen en zochten de aanvallende oplossing. Vaak ook met succes.

Op een bepaald moment leek dat goede gevoel ineens weg. Na de 0-2 maakte AZ heel snel de aansluitingstreffer, ook de gelijkmaker volgde nog voor rust. Daarna was het de thuisploeg die het spel maakte en kwam Willem II er bijna niet meer aan te pas. Het vertrouwen van de beginfase was er niet meer. Trainer Adrie Koster zal die fase aan willen grijpen voor de wedstrijden na de winterstop, maar in de hoofden van de spelers zit waarschijnlijk eerder de rest van het duel.

2. Kwasi Wriedt

Er was een klein half uurtje gespeeld toen Calvin Stengs vol frustratie en in het lege stadion goed hoorbaar schreeuwde: "Wie pakt die spits nou eens op?" Die spits was in dit geval Kwasi Wriedt. Voor het eerst dit seizoen in de basis bij Willem II. Na twee invalbeurten in de eredivisie was hij in de ogen van trainer Adrie Koster nu fit genoeg om vanaf het eerste fluitsignaal te spelen. En met succes.

Wriedt was een duidelijke meerwaarde voor Willem II tegen AZ. In de dekking of niet, zijn medespelers weten dat ze de bal aan hem kunnen geven. Hij is balvast, sterk in de duels en daarbij zoekt hij waar het kan de combinatie met zijn ploeggenoten.

3. Eén uitzege

In heel 2020 heeft Willem II maar één overwinning buiten Tilburg geboekt in de competitie. Halverwege januari won het met 1-3 op bezoek bij AZ. Voor de coronabreak werd er vorig seizoen na de zege in Alkmaar nog verloren van PSV (3-0), FC Emmen (4-2) en Feyenoord (2-0). Dit seizoen waren er gelijke spelen bij FC Emmen (1-1) en PEC Zwolle (0-0), de andere uitwedstrijden gingen verloren bij PSV (3-0), FC Groningen (1-0) en Fortuna Sittard (3-2). En daar kwam zondagavond dus nog een flinke nederlaag bij, tegen AZ.

4. Weer veel fouten

Na de bekernederlaag tegen Vitesse was Koster niet geheel ontevreden. De wedstrijd ging verloren door persoonlijke fouten. Als die niet gemaakt werden, was er meer mogelijk geweest in zijn ogen. Hoe zorg je er dan voor dat die fouten niet gemaakt worden? "Dat is het ongrijpbare", gaf Koster als antwoord. Het ongrijpbare blijft voorlopig ongrijpbaar, want in Alkmaar werden er bij tegentreffers de nodige fouten gemaakt.

Saglam stapte - tot frustratie van doelman Robbin Ruiter - opzij bij een vrije trap van Teun Koopmeiners, zijn vrije trap vloog vervolgens binnen. Vangelis Pavlidis liet Koopmeiners niet veel later voor zich kruipen bij een corner. Sebastian Holmén liet zich te makkelijk uitkappen door Calvin Stengs en Derrick Köhn ging in de fout met het vasthouden van Fredrik Midtsjø in het strafschopgebied. En dan zijn dat alleen nog maar de fouten waaruit gescoord werd.

