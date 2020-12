Politie beëindigt coronafeest in Haarsteeg, twee mannen aangehouden

De politie heeft zaterdagavond een coronafeest beëindigd in de Oude Haven in Haarsteeg. Dat meldt de gemeente. Twee mannen werden opgepakt.

Burgemeester Willemijn van Hees besloot de omgebouwde schuur per direct te sluiten. “Het is onvoorstelbaar dat dit plaatsvindt. We zitten middenin een tweede golf en een landelijke lockdown. De druk op de zorg is enorm! We tolereren dit gedrag niet en treden daarom hard op tegen dit soort uitspattingen”, aldus Van Hees.