Politie lost waarschuwingsschot bij arrestatie Tilburger (35), man aangehouden na 'flinke sprint'

De politie heeft zondagavond een waarschuwingsschot gelost bij de arrestatie van een 35-jarige man uit Tilburg. Dat gebeurde op de Venusstraat toen de man probeerde de benen te nemen.

Volgens de politie was de man mogelijk in het bezit van een vuurwapen. Hij mocht van de officier van justitie aangehouden worden vanwege eerder huiselijk geweld.

'Flinke sprint'

Rond zeven uur ontving de politie een melding van een ruzie op de Venusstraat. Hier zou de verdachte aanwezig zijn. Toen de agenten hem in het vizier kregen, rende hij weg. Een van de agenten riep dat hij moest blijven staan. Toen hij niet luisterde, werd er een waarschuwingsschot gelost. Vervolgens gaf de verdachte zich over en werd hij in de handboeien geslagen.