De ene dag tentamen, de andere dag tegen Ajax: Wesley Spieringhs (18) combineert studie en Willem II

In deze donkere dagen is Wesley Spieringhs een lichtpuntje bij Willem II. De jonge middenvelder uit Goirle krijgt door afwezigheid van spelers als Pol Llonch en Driess Saddiki speeltijd in de Tilburgse hoofdmacht. Hij pakt zijn kans, terwijl hij tegelijkertijd druk is met tentamens voor zijn studie economie aan de Tilburg University.

Spieringhs heeft de dag na zijn basisdebuut voor Willem II net een training gehad, hij moet daarna snel naar huis. Hij heeft een tentamen te maken, om twee dagen later op zondag ook tegen AZ weer in de basis te staan. Het zijn mooie weken voor de 18-jarige middenvelder, die halverwege oktober zijn eerste profcontract ondertekende.

Sinds kort heeft hij een rijbewijs, dus na de late bekerwedstrijd tegen Vitesse kon hij donderdag met de auto vanaf het Koning Willem II Stadion naar huis. "Maar op de fiets ben ik eigenlijk sneller, dan ben ik in drie of vier minuten thuis", zegt Spieringhs lachend. Dicht bij huis, logisch dat hij zich dan ook thuis voelt bij Willem II. "Ik denk dat er niks mooiers is, dit is de perfecte club voor mij. Ik ben er superblij mee.”

Trainer Adrie Koster is tevreden over de prestaties van de jongeling. “Hij is bereidwillig, heeft loopvermogen en kan strijd brengen. Er zijn dingen voor verbetering vatbaar, natuurlijk. Maar hij maakt een positieve indruk.”

"Zolang ik naar school kan gaan, vind ik dat ik dat ook moet doen."

Spieringhs combineert de drukke laatste week van dit sportjaar met het maken van tentamens, want naast voetbal is hij druk met zijn studie aan de Universiteit in Tilburg. “Voetbal kan mijn toekomst zijn, maar ik hou van zekerheid. Zolang ik naar school kan gaan, vind ik dat ik dat ook moet doen. Het zorgt voor ritme. En voor mezelf is dat een basis. Ik vind het top, alleen maar fijn.”

Voetbal is wel het belangrijkste voor de middenvelder, die zichzelf meer ziet als harde werker dan als echt 'voetballende' speler. Na basisplaatsen in de beker tegen Vitesse en in de competitie tegen AZ, wachten woensdagavond mogelijk speelminuten tegen koploper Ajax.

"Het maakt niet uit tegen wie ik speel, elke wedstrijd is superspannend."

Drie zware tegenstanders, maar ook tegen mindere clubs zou Spieringhs nu spanning voelen. "Elke wedstrijd is superspannend. Natuurlijk houd je er wel rekening mee dat Ajax een topploeg is en dat er grote talenten spelen. Maar het maakt niet uit tegen wie ik nu speel, elke wedstrijd is spannend. Je wil je namelijk bewijzen, laten zien wat je waard bent."

Dat gaat voorlopig goed, hij heeft meer bereikt dan hij een paar maanden geleden had durven dromen. Nieuwe doelen zijn er nog niet. “Ik moet vooral hard blijven werken. Dat heb ik gedaan en nu word ik beloond. En ik moet er ook van genieten, al is dat lastiger dan je denkt.”

