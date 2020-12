Wolven lieten zich zien in 2020: leuk voor natuurliefhebbers, maar een drama voor schapenboeren

Wachten op privacy instellingen... De wolf dook op in Brabant. Volgende Vorige vergroot 1/2 Wolven in Brabant: leuk voor natuurliefhebbers, maar een drama voor schapenboeren

Voor natuurliefhebbers is het een interessante ontwikkeling, schapenboeren liggen er 's nachts juist behoorlijk van wakker. In 2020 dook de wolf steeds vaker op in Brabant. In de omgeving van Heusden trok een mannetje in het voorjaar een bloederig spoor door de schapenweides. In het oosten van Brabant vestigde een mannetje zich zelfs permanent. Schaapherder Kees Kromhout: "We zullen hiermee moeten leren omgaan."

In de video boven dit artikel vertelt schapenherder Kees hoe hij dit jaar geconfronteerd werd met de wolf. Meer is te zien op Eerste Kerstdag in het Brabant Nieuws jaaroverzicht op Omroep Brabant TV.

Doodgebeten schapen met de ingewanden ernaast, samen met aangevreten en angstige dieren die de aanval ternauwernood hebben overleefd. Het is een bloederige tafereel dat Kees Kromhout vanaf het voorjaar meerdere keren aantreft in Heeze. DNA-onderzoek wijst uit dat een wolf de dader is.

"Ik weet honderd procent zeker dat het een wolf is."

Het blijkt niet om een passant te gaan, maar om een blijvertje. De wolf heeft zich permanent gevestigd in het oosten van onze provincie, vertelt Kromhout eind 2020: "Hij is nu meer dan zes maanden hier. Alle aanvallen hier in de omgeving zijn aan dezelfde wolf toe te schrijven."

In een heel andere omgeving, die van Heusden, kan schapenboer Jos Verhulst tot zijn grote verdriet en frustratie inmiddels ook goed meepraten over bezoekjes van een wolf. In mei van dit jaar begint hij drie keer in nog geen week tijd zijn dag met doodgebeten schapen. Nog voor de uitslag van DNA-onderzoek er ligt, is het duidelijk voor Jos: "Ik weet honderd procent zeker dat het een wolf is."

En dat blijkt te kloppen. Eind mei wordt het dier in de regio Heusden gevangen op camerabeelden als hij een lammetje doodbijt.

Wachten op privacy instellingen...

"Schapenboeren, doe iets! Wacht de nacht niet angstig af. Hij komt terug naar de plek waar hij succes heeft geboekt. Bescherm je dieren, zeker nu de provincie beschermingsmiddelen aanbiedt." Dat stelt wolvenexpert Leo Linnartz na een hele reeks aanvallen.

"Schapen blijven aanbieden als snacks is niet verstandig."

De beschermingsmiddelen waar Linnartz op doelt zijn wolvennetten. Het gaat om hekken met stroomdraad, waar een wolf niet onderdoor, doorheen of overheen kan. Bij de boeren lopen de emoties na de zoveelste bloederige aanval soms hoog op. De wolf kan dan beschermd zijn, hij hoort niet in de bewoonde wereld en moet dood, vinden sommigen.

Lang niet allemaal zien schapenhouders de wolvennetten dan ook als de ideale oplossing. Maar volgens wolvenkenner Leo Linnartz hebben ze weinig keus. "Schapen blijven aanbieden als snacks is niet verstandig."

Wachten op privacy instellingen...

Met wolf Billy, die de omgeving van Heusden een tijd lang teisterde, loopt het niet goed af. Het dier verlaat Brabant uiteindelijk en wordt in het najaar in Frankrijk doodgeschoten.

In het oosten van Brabant is dus nog wel een wolf actief, misschien zelfs meerdere. En dat is oké, vindt schaapherder Kees Kromhout, die inmiddels wolvennetten gebruikt. Zijn wens voor het nieuwe jaar: "Dat we onze schapen veilig houden en de wolf hier ook rond kan lopen. En dat we een soort symbiose hebben van wolf en schaap."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.