'Alleen met een kerstwonder wint Willem II van Ajax', Willy en René verdeeld over PSV

Ze zijn het dit keer bepaald niet met elkaar eens over PSV. De Eindhovense voetbalclub boekte afgelopen weekend een simpele 4-1 zege op RKC Waalwijk, maar clubicoon Willy van de Kerkhof kon het allemaal niet bekoren. Broer René daarentegen wel. Volgens beide broers heeft Willem II een kerstwonder nodig om woensdag te winnen van Ajax.

"Matig, heel matig", zo typeert Willy de wedstrijd van PSV in Waalwijk. "Nou, dat valt wel mee", meent René. "Als je in het eerste kwartier twee doelpunten maakt, moet je de wedstrijd op een gegeven moment dood maken. Dat lukte PSV niet helemaal, maar ik vond de ploeg niet matig spelen. Ik vond dat PSV het in de eerste helft toch wel goed deed. Af en toe een beetje slordig, dat moet er nog een beetje uit. Maar ik vond de eerste helft wel goed."

'RKC had meer balbezit dan PSV!'

Willy kan zich daar niet in vinden. "RKC had meer balbezit dan PSV! Hoe kan PSV dan goed spelen?! Dat kán toch niet!" Maar daarmee kan hij zijn broer niet overtuigen. "Jawel, dat kan wél", meent René. "Maar je moet meer doelpunten maken."

Zeker zes of zeven, volgens Willy. "Die tweede helft... het is dat mijn vrouw me wakker maakte, anders was ik in slaap gevallen." René is het wel met zijn broer eens dat het bij rust al 3-0 of 4-0 voor PSV had kunnen staan. "Dan is het gebeurd en kun je uitlopen tot 6-0 of 7-0. Maar daar wordt aan gewerkt, denk ik."

"Je kunt toch niet zeggen dat de tweede helft leuk was om te zien?", reageert Willy. "Als ik naar wedstrijden andere clubs kijk, zat daar veel meer vuur en spanning in. Daar werd ook meer aangevallen. Als ik naar PSV kijk... zeker de tweede helft was het spel matig."

Kerstwonder Willem II

PSV staat tweede in de eredivisie, drie punten achter Ajax., De Amsterdamse club won zondagmiddag met 4-2 bij laagvlieger ADO Den Haag. Willem II bezet de derde plaats van onderen. De ploeg van Adrie Koster kwam uit bij AZ knap 2-0 voor, maar verloor met 5-3.

"AZ speelde een heerlijke wedstrijd", zag Willy. "Echt fijn om naar te kijken. Willem II kwam nog goed met 2-0 voor. De ploeg had een beetje mazzel met die penalty. Dat hoort erbij in de voetballerij. Maar daarna was het AZ dat de klok sloeg. Nog in de eerste helft poetste AZ die 2-0 achterstand weg en in de tweede helft was de ploeg veel te sterk voor Willem II, ondanks een paar leuke kansen. Willem II moet zich zorgen gaan maken."

Zeker als je bedenkt dat woensdag koploper Ajax op bezoek komt in Tilburg. Veel supporters houden rekening met een nieuwe dreun voor Willem II. Maar René niet. "Ik hoop op een kerstwonder!"

