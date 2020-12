Dagen voor kerst worden kletsnat, ontmoeting Saturnus en Jupiter niet te zien

Een witte kerst... Veel mensen hopen er jaarlijks op, maar ook dit jaar lijkt het er niet in te zitten. En de aanloop naar Kerstmis verloopt ook al somber: bewolkt en kletsnat. Door de bewolking kunnen we de 'ontmoeting' van Saturnus en Jupiter op onze buik schrijven.

Jupiter en Saturnus Aan het eind van de middag gebeurt er aan de hemel iets bijzonders. De planeten Jupiter en Saturnus staan dan op het oog bijna tegen elkaar aan in de lucht. Ze lijken bijna één 'ster' te worden. De laatste keer dat Jupiter en Saturnus zo dicht bij elkaar te zien waren aan de sterrenhemel, was bijna achthonderd jaar geleden.

Stevig doorwaaien Ook dinsdag houden we die bewolking. "Ook dan lijkt het een natte dag te worden, met overdag een temperatuur van 13 of 14 graden", weet Janssen. "Koud is het dus zeker niet." Woensdag wordt eveneens een bewolkte en natte dag, met heel hoge temperaturen.

"Wanneer we van de regen af zijn? Ik denk pas donderdag. Ook dan trekken er nog een paar buien over ons land, maar in de loop van die dag wordt het geleidelijk op steeds meer plaatsen droog. Dan waait de wind wel uit het noordwesten en gaat de temperatuur flink naar beneden, naar een graad of 8."