Kerstdrukte bij slagerijen nog extremer door lockdown: 'Bizar, maar fijn'

Het kerstdiner komt steeds dichterbij en dat betekent dat de slagerijen het druk krijgen. Door de lockdown is het nu zelfs nog drukker dan voorgaande jaren. "Het is een gekkenhuis", vertelt Joris Schutjes van Keurslager Schutjes in Son..

Door de coronapandemie maakt de keurslager wekelijks tot zo'n twintig procent meer omzet. 'Het is bizar, maar fijn", lacht Joris. Komende week heeft hij het extra druk. "De drukste dag van het jaar is 24 december. Dan draaien we een piekomzet. Dat betekent dat we in één dag de omzet draaien die we normaal in een week verkopen. Dat is top!"

Die drukte vraagt wel om een goede planning. Want in de kleurslagerij mogen maar maximaal vijf klanten tegelijkertijd binnen zijn. "We zijn al vanaf begin december bezig met plannen. Vanwege corona moeten klanten aangeven in welk tijdsblok ze hun vlees komen ophalen. Als ze zich daar allemaal aan houden, gaat het gesmeerd." Mensen die vanwege corona niet naar de winkel durven te komen, krijgen hun bestelling thuisbezorgd.

Joris moest ook al ver van tevoren weten hoeveel vlees hij moest inslaan. "We weten van andere jaren wel ongeveer wat we met de kerst gaan verkopen. We zorgen ervoor dat alles vers op voorraad is en dan moet het lukken. Het komt ieder jaar weer goed, dus nu vast ook." Er zijn wel extra handjes nodig deze week, om alles goed te laten verlopen. De 24e staan alle personeelsleden te werken.

Met kerst is kalkoen altijd een gewild product. Maar ook rollades en gourmet doet het goed volgens Joris. En zijn eigen favoriet? Daar doet Joris niet moeilijk over. "Ik hoop dat er aan het eind van de dag een kalfshaas overblijft. Dan bak ik die 's avonds lekker voor mijn vrouw. Maar de klanten gaan voor: ik spreek altijd met mijn vrouw af dat ze niks mag bestellen. Ik pak alleen wat overblijft."

